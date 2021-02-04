Meteoroloji o illere yağış uyarısı yaptı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurt genelinde yaşanacak hava olaylarına dair tahminlerini açıkladı.

Batı Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Osmaniye, Hatay Kahramanmaraş, Samsun ve Ordu çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ve doğusunda kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis olayı bekleniyor.

Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsünün olduğu dik yamaçlarda çığ oluşma tehlikesi bulunmaktadır.

Önemli bir değişiklik olmayacağı, ülke genelinde havanın mevsim normallerinin 5 ila 10 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

