Meteoroloji o illere sağanak yağış uyarısı yaptı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu olacağı tahmin ediliyor.

Kıyı Ege ile Edirne, Çanakkale, Balıkesir'in batısı, Antalya, Isparta'nın güneyi ve Burdur'un doğusunun aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği öngörülüyor. Sabah saatlerinden itibaren iç ve doğu kesimlerde yer yer buzlanma ve don ile birlikte sis ve pus olayı bekleniyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmezken Türkiye genelinde havanın mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

