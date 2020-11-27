Meteoroloji o bölgeleri uyardı! Sisli ve puslu havaya dikkat
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bazı bölgelerde sisli ve puslu havanın hakim olacağını açıkladı:
GÜNDEM 27.11.2020, 06:12
Meteoroloji Genel Müdürlüğü yaptığı son değerlendirmelere göre bazı bölgelerde sisli ve puslu havanın hakim olacağını duyurdu.
Bu çerçevede Ege Bölgesi'nin az bulutlu diğer yerlerin parçalı yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinden itibaren Marmara'nın güneydoğusu, İç Ege, İç Anadolu ile Karadeniz’in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Öte yandan İç ve Doğu kesimlerde yer yer buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.
Ayrıca kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
Bu çerçevede Ege Bölgesi'nin az bulutlu diğer yerlerin parçalı yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinden itibaren Marmara'nın güneydoğusu, İç Ege, İç Anadolu ile Karadeniz’in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Öte yandan İç ve Doğu kesimlerde yer yer buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.
Ayrıca kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
28°
parçalı az bulutlu
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