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Meteoroloji Mühendisi Levent Şaylan'dan İstanbul için korkutan uyarı

Meteoroloji Mühendisi Levent Şaylan, İstanbul’da son 10 yılın en büyük kuraklığı yaşandığını belirterek korkutan uyarıda bulundu.

GÜNDEM 03.12.2020, 21:22
Meteoroloji Mühendisi Levent Şaylan'dan İstanbul için korkutan uyarı
İstanbul’da son 10 yılın en büyük kuraklığı yaşanıyor, diğer büyükşehirlerde de barajların doluluk oranları alarm veriyor. İTÜ Meteoroloji Mühendisliği’nden Prof Levent Şaylan RS FM’de Atilla Güner’le Akşam Postası’na bu durumun etkilerini anlattı. Prof Şaylan, “Bizi kurtarabilecek faktörlerden bir tanesi Nisan- Mayıs aylarında düşecek olan şiddetli yağışlar olacaktır. Sanayileşmeyle iklimi yapay olarak değiştiriyoruz. Bunun tarıma etkileri de olacak” dedi. 
 İşte Prof. Levent Şaylan’ın açıklamalarından satırbaşları: 
“Kasım ayında normalde Türkiye’ye ortalama yaklaşık 68 mm yani metrekareye 68 litre yağış düşmesi gerekiyor ama yaklaşık 35 mm yağış düşmüş. 1980’den 2020 yılına kadar ki süreçte ortalama 68 mm. Bu kesene Kasım ayında yağış az. Ekim ve Kasım ayında yağışın az olması doğal olarak bizim su depolama yapılarımızı etkiler. Sadece barajlardaki su seviyesini değil yeraltı su seviyelerini ve yerüstü su kaynaklarımızın da su seviyelerini azaltır. İstanbul’daki durumu zaten İSKİ’nin kayıtlarını incelediğiniz zaman barajların doluluk oranı yüzde 24.04. Yüzde 76 boş gözüküyor bugün itibariyle. Yaklaşık 208 milyon metreküp su var. Günde yaklaşık 3 milyon metreküp su veriyor İSKİ. Rakamı üçe böldüğünüz zaman çıkacak rakam kadar mıdır acaba önümüzdeki günlerde sağlayabileceği su onu bilmiyorum çünkü barajlarda ölü hacimler var. 
Son yıllarda beklenmedik zamanlarda şiddetli yağışlar yaşıyoruz. Bizi kurtarabilecek faktörlerden bir tanesi önümüzdeki birkaç ay ve önümüzdeki Nisan- Mayıs aylarında düşecek olan şiddetli yağışlar yararlı olacaktır. Kış mevsiminde sebze faaliyetlerinin dışında daha çok tahıl ekiliyor. Ekim tarihleri 15 Eylül gibi başlar 15 Aralık’a kadar giden yerler olabilir. Ekim yapan üreticiler hiçbir zaman arazi kuru iken ekim yapmazlar, toprakta biraz nem olması lazım. Ekildikten sonra bitkinin su isteğinden ziyade sıcaklık isteği olur. Ekim ve Kasım ayı sıcak geçtiği için sıcaklığı karşılamıştır ama birkaç hafta içinde yeterli yağış düşmezse yeteri kadar köklenemez, çimlenemez ve genelde buğday gibi bitkiler 3-4 yaprak olmadan kış ayına girmemesi gerekiyor, soğuklarla karşılaşmaması gerekiyor. 
Yapılan araştırmalar sanayileşme ile iklimi yapay olarak değiştirdiğimiz gözüküyor. Havayı daha fazla ısıtacak olan sera gazlarını atmosfere daha erken veriyoruz. Uzun yıllar alacak olan bir periyot kısa zamanda insan eliyle fosil yakıt dediğimiz yakıtların yakılması çok kısa sürede atmosfere veriyoruz ve bu da ısınmaya neden oluyor. Türkiye’nin belirli bölgeleri için kuraklık risklerinin artması, yağışların azalması bekleniyor.  Karadeniz dışındaki birçok bölgede yağışların azalacağı tahmin ediliyor. 2100 Yılına kadar gün ve gün similasyonlar var bunlarla ilgili. Trakya için şunu söyleyebiliriz; Buğday ve ayçiçeğinde azalma bekliyoruz 2100 yılına kadar süreçte.” 
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