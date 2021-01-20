Meteoroloji, karın ardından gelen tehlikeyi açıkladı: Bu gece...

Meteoroloji’den yapılan son değerlendirmelere göre, bu gece saatlerinden başlayarak, 21 Ocak Perşembe sabah saatlerine kadar tarımsal faaliyetlerin devam ettiği Ege ve Batı Akdeniz kıyılarında hafif; Ege ve Akdeniz'in iç kesimleri ile Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında orta; Marmara ve Batı Karadeniz kıyılarında ise orta yer yer kuvvetli zirai don hadisesi beklendiğinden başta üreticilerimiz olmak üzere ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.



İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden alınan meteorolojik tahminlerde, kar yağışının öğleden sonra Anadolu Yakası'nda etkili olması, akşam saatlerinde kesilmesi bekleniyor.

Yarın ise İstanbul'un Arnavutköy, Sarıyer, Beykoz, Çekmeköy ve Şile gibi kuzey kesimlerinde öğle saatlerine kadar hafif kar yağışı geçişleri öngörülüyor.

Gece ve yarın sabah, İstanbul genelinde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

Kentte saat 09.00 itibarıyla bazı merkezlerde ölçülen kar kalınlıkları şöyle:"Çatalca (Radar sahası) 19 santimetre, Sarıyer Kilyos 10 santimetre Silivri 10 santimetre, Sarıyer 8 santimetre, İstanbul Havalimanı 6 santimetre, Ümraniye 3 santimetre, Atatürk Havalimanı 2 santimetre, Sabiha Gökçen Havalimanı 2 santimetre."

Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü sorumluluk alanındaki 4 bin 79 kilometre yol ağında, 322 bıçaklı kamyon, 75 yükleyici, 47 greyder, 6 solüsyon püskürtücülü kamyon, 2 rotatif, 6 kurtarıcı, 102 bin ton tuz ve 200 ton tuz eriyiği ile kar ve buzlanmaya karşı çalışma yürütülüyor.

Ayrıca Kuzey Marmara Otoyolu'nda görevli şirketler tarafından 104 bıçaklı kamyon, 19 yükleyici, 15 kurtarıcı, 32 bin ton tuz ve 800 ton solüsyonla çalışma yapılıyor.



Marmara'da hafifleyen kar; Kocaeli, Sakarya tarafına çekiliyor. Trakya'da hava açık, gece şiddetli don olacak, sıcaklık yer yer -10 derece,

İç Anadolu'da kar hafif ve daha çok Yozgat, Sivas, Kayseri tarafında etkili olacak. Salı günü yağış yok, şiddetli don ve buzlanma günlük yaşamı aksatabilir,

Ege'de zirai don riskine dikkat. Güney Ege'deki hafif yağışlar Muğlanin iç kesimleri ve Denizli'ye kar şeklinde düşecek,

Akdeniz ve Güneydoğu'da gündüz ara veren yağış gece yeniden geliyor. Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep, Diyarbakır, Mardin boyunca kar yağışı görülecek,

Karadeniz'in batısı; Tokat, Gümüşhane, Bayburt boyunca kar sürüyor. Samsun-Rize'de sulu kar etkili. Doğu Anadolu'da kar hafifliyor, salı günü Muş, Bitlis, Hakkari boyunca tipi şeklinde çok yoğun yağacak...

