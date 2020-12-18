Meteoroloji İstanbul dahil çok sayıda ili uyardı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yayımladığı son tahminlere göre çok sayıda ile yağış uyarısı yaptı.
GÜNDEM 18.12.2020, 07:28
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu geçeceği öngörülüyor.
Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa'nın doğusu ve Kırklareli'nin kıyı ilçelerinin yer yer hafif yağmurlu, Van çevrelerinin hafif kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Sabah saatlerinden itibaren ise Marmara ile iç ve doğu kesimlerde yer yer sis ve pus ile birlikte doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
Hav sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı öngörülürken ülke genelinde hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa'nın doğusu ve Kırklareli'nin kıyı ilçelerinin yer yer hafif yağmurlu, Van çevrelerinin hafif kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Sabah saatlerinden itibaren ise Marmara ile iç ve doğu kesimlerde yer yer sis ve pus ile birlikte doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
Hav sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı öngörülürken ülke genelinde hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
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parçalı az bulutlu
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