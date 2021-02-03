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Meteoroloji il il uyardı! Sağanak yağış, sis pus ve buzlanma...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü il il uyararak sis pus don ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulundu. Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu için kuvvetli buzlanmanın yanı sıra çığ uyarısı yapıldı.

GÜNDEM 03.02.2021, 06:42
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Meteoroloji il il uyardı! Sağanak yağış, sis pus ve buzlanma...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni güne ilişkin son dakika hava durumu raporunu yayınladı. 
Yüksek kar örtüsünün bulunduğu dik yamaçlarda yaşanabilecek çığ riskine, kuvvetli buzlanma ve don ile ulaşımda yaşanacak aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istenirken il il gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulundu.
Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre ülkemizin güney, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege, Güneydoğu Anadolu(Batman ve Siirt hariç) ile Kırklareli, İstanbul, Kocaeli, Balıkesir, Yalova, Bursa, Manisa, Afyon, Burdur, Nevşehir, Kayseri, Niğde, Adana'nın kuzeyi, Malatya ve Elazığ çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçecek.
Yağışların; bu akşam ve gece saatlerinde İzmir ile Aydın'ın kuzeybatı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis olayı görülecek..
Öte yandan Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsünün olduğu dik yamaçlarda çığ tehlikesi olduğu kaydedildi.
Ülkemiz genelinde  hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacak. Mevsim normallerinin 5 ila 10 derece üzerinde seyredecek. Rüzgar ise genellikle güney ve güneydoğu, doğu bölgeler ile yarın zamanla Kıyı Ege'de kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Güney Ege kıyıları, Batı Akdeniz kıyıları ile Mersin ve Hatay çevrelerinde kuvvetli olarak eseceği tahmin ediliyor.
Yağışların bu akşam ve gece saatlerinde İzmir ile Aydın'ın kuzeybatı kesimlerinde kuvvetli (30-60 kg/m2)olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, hortum oluşma riski ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsünün bulunduğu dik yamaçlarda çığ oluşma riski olmasından meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
Marmara Bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, İstanbul, Kocaeli, Yalova, Balıkesir ve Bursa ile Bu akşam saatlerinde Kırklareli çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçecek.
EDİRNE Parçalı ve çok bulutlu 7°C, 15°CİSTANBUL Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı 10°C, 14°CKIRKLARELİ Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı 8°C, 13°CKOCAELİ Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 11°C, 19°C
Ege Bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege ve Manisa çevreleri ile yarın öğle saatlerinden sonra Denizli'nin güneyi ve Afyon çevrelerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu akşam ve gece saatlerinde İzmir ile Aydın'ın kuzeybatı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli (30-60 kg/m2)olması bekleniyor. Rüzgarın; Güney Ege kıyılarında güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli olarak (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR Parçalı yer yer çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak yağışlı 6°C, 15°CDENİZLİ Parçalı yer yer çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra güney kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı 10°C, 18°CİZMİR Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek Yağışlar bu akşam ve gece saatlerinde yerel olarak kuvvetli olacak. 11°C, 17°C.MANİSA Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 10°C, 16°C
Akdeniz Bölgesinde hava parçalı, batısının yer yer çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra Burdur çevreleri ile Adana'nın kuzey ilçelerinin hafif sağanak yağışlı geçecek. Rüzgarın; Batı Akdeniz kıyıları ile Mersin ve Hatay çevrelerinde doğulu yönlerden kuvvetli (30-50 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
ADANA Parçalı ve çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra kuzey ilçeleri yerel olmak üzere hafif sağanak yağışlı 10°C, 20°C ANTALYA Parçalı ve çok bulutlu 13°C, 21°CHATAY Parçalı bulutlu 9°C, 17°CISPARTA Parçalı, yarın zamanla çok bulutlu 7°C, 14°C
Parçalı, yarın zamanla doğusunun yer yer çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden itibaren Niğde, Nevşehir ve Kayseri çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
ANKARA Parçalı bulutlu 3°C, 15°CESKİŞEHİR Parçalı bulutlu 3°C, 16°C KONYA Parçalı bulutlu 4°C, 14°CSİVAS Parçalı, yarın akşam saatlerinden itibaren yer yer çok bulutlu -2°C, 9°C
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
BOLU Parçalı bulutlu 6°C, 16°CDÜZCE Parçalı bulutlu 10°C, 22°CKASTAMONU Parçalı bulutlu 2°C, 16°CZONGULDAK Parçalı bulutlu 10°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarında çığ oluşma tehlikesi bulunmaktadır.
AMASYA Parçalı bulutlu 3°C, 15°CRİZE Parçalı ve az bulutlu 9°C, 18°CSAMSUN Parçalı bulutlu 11°C, 19°CTRABZON Parçalı ve az bulutlu 10°C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu, yarın zamanla güney kesimlerinin çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Malatya ve Elazığ çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte bölgenin kuzeydoğusunda kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı bekleniyor. Bölgenin doğusunda yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ERZURUM Parçalı ve az bulutlu -6°C, 4°CHAKKÂRİ Parçalı ve az bulutlu -7°C, 4°CKARS Parçalı ve az bulutlu -11°C, 3°CVAN Parçalı ve az bulutlu -4°C, 5°C
Parçalı ve az bulutlu, yarın zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren Batısı ile zamanla Diyarbakır ve Mardin çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
DİYARBAKIR Parçalı ve az bulutlu, yarın çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı 2°C, 11°CGAZİANTEP Parçalı ve az bulutlu, yarın çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı  4°C, 12°CSİİRT Parçalı ve az bulutlu, yarın zamanla çok bulutlu -1°C, 13°CŞANLIURFA Parçalı ve az bulutlu, yarın çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı 5°C, 14°C

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