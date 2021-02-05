Meteoroloji il il uyardı! Dikkat: Kar yağışı, çığ ve yağmur...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nde yer alan bilgilere göre bugün, Türkiye'nin doğu illerinde kar erimesi ve çığ tehlikesi bulunuyor. Trabzon, Rize, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum, Artvin, Bingöl, Tunceli, Ağrı, Bitlis, Van, Şırnak, Muş, Hakkari, Siirt'te vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.

Öte yandan kar yağışı, Ardahan, Kars, Ağrı, Erzurum, Bayburt, Gümüşhane, Van, Bitlis ve Hakkari'de etkisini sürdürecek.

Marmara Bölgesi ve çevresinde ise puslu bir havanın hakim olması bekleniyor.Akdeniz ve Ege kıyılarında güneş yüzünü gösterecek. Karadeniz'de yağmurlu bir hava hakim olacak. Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak bekleniyor.



Sıcaklıkların ülkemiz genelinde mevsim normallerinin 6-10 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın kuzey kesimlerde genellikle batı ve güneybatılı, Güneydoğu Anadolu, Ege ve Akdeniz bölgelerinde kuzeybatılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; Doğu Karadeniz'in doğu, Akdeniz'in iç kesimleri ile Çankırı ve Kastamonu çevrelerinde yer yer kısa süreli kuvvetli (30-50 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.



Hava sıcaklıklarının hafta boyunca mevsim normallerinin 5-8 derece üzerinde seyredeceği tahmin edilen Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda kar erimesi bekleniyor. Kar erimesi nedeniyle su baskını ve dik yamaçlarda çığ oluşma riski bulunduğundan, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.



Bugün (Cuma) Hakkari il geneli, Van’ın güneyi (Çatak, Bahçesaray, Gürpınar, Başkale) ve Şırnak’ın doğusunda (Uludere, Beytüşşebap) beklenen kar yağışlarının, yoğun kar yağışı şeklinde olacağı, 20-50 cm yeni kar örtüsü oluşturacağı tahmin edildiğinden; meydana gelebilecek ulaşımda aksamalar, çığ oluşumu ile buzlanma ve don olayları gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.



Bugün (Cuma) sabah saatlerinden itibaren Rize il geneli ile Artvin’in kıyı kesimlerinde (Hopa, Arhavi, Murgul, Borçka) beklenen yağışların; kıyı kesimlerde kuvvetli (21-50 kg/metrekare) ve yer yer çok kuvvetli (51-75 kg/metrekare) yağmur, 800m üzeri rakımlarda yoğun kar ( 30-60 cm kar örtüsü) şeklinde olması beklendiğinden meydana gelebilecek sel, su baskını, buzlanma ve don, dik yamaçlarda çığ riski, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.



Hava durumu tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise sıklıkla görülmemektedir. Hasar ve kayıpların oluşması muhtemeldir. Çok tedbirli olmalı, güncel meteorolojik koşullar ve tahminler takip edilmelidir.

EDİRNE Parçalı ve az bulutlu 15°CİSTANBUL Parçalı ve az bulutlu 14°CKIRKLARELİ Parçalı ve az bulutlu 15°CKOCAELİ Parçalı ve az bulutlu 18°C A.KARAHİSAR Parçalı ve az bulutlu 14°CDENİZLİ Parçalı ve az bulutlu 19°C İZMİR Parçalı ve az bulutlu 21°CMANİSA Parçalı ve az bulutlu 19°C ADANA Parçalı, yer yer çok bulutlu 20°C ANTALYA Parçalı ve az bulutlu 20°CHATAY Parçalı, yer yer çok bulutlu 18°CISPARTA Parçalı ve az bulutlu 16°C ANKARA Parçalı ve az bulutlu 12°CESKİŞEHİR Parçalı ve az bulutlu 14°CKONYA Parçalı ve az bulutlu 15°CSİVAS Parçalı ve az bulutlu 9°C BOLU Parçalı, yer yer çok bulutlu, kuzeydoğusu sabah ilk saatlerde hafif yağmurlu 14°CDÜZCE Parçalı, yer yer çok bulutlu 19°CKASTAMONU Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah ilk saatlerde hafif yağmurlu 13°CZONGULDAK Parçalı, yer yer çok bulutlu 13°C AMASYA Parçalı ve çok bulutlu 16°CRİZE Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı 14°CSAMSUN Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı 16°CTRABZON Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 15°C ERZURUM Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kar yağışlı 2°CHAKKÂRİ Parçalı ve çok bulutlu, yer yer yoğun olmak üzere aralıklı kar yağışlı 2°CKARS Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kar yağışlı 2°CVAN Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı 4°C DİYARBAKIR Parçalı, yer yer çok bulutlu 14°CGAZİANTEP Parçalı, yer yer çok bulutlu 15°CSİİRT Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 11°CŞANLIURFA Parçalı, yer yer çok bulutlu 17°C

EDİRNE Parçalı ve az bulutlu 15°CİSTANBUL Parçalı ve az bulutlu 14°CKIRKLARELİ Parçalı ve az bulutlu 15°CKOCAELİ Parçalı ve az bulutlu 18°C

A.KARAHİSAR Parçalı ve az bulutlu 14°CDENİZLİ Parçalı ve az bulutlu 19°C İZMİR Parçalı ve az bulutlu 21°CMANİSA Parçalı ve az bulutlu 19°C

ADANA Parçalı, yer yer çok bulutlu 20°C ANTALYA Parçalı ve az bulutlu 20°CHATAY Parçalı, yer yer çok bulutlu 18°CISPARTA Parçalı ve az bulutlu 16°C

ANKARA Parçalı ve az bulutlu 12°CESKİŞEHİR Parçalı ve az bulutlu 14°CKONYA Parçalı ve az bulutlu 15°CSİVAS Parçalı ve az bulutlu 9°C



BOLU Parçalı, yer yer çok bulutlu, kuzeydoğusu sabah ilk saatlerde hafif yağmurlu 14°CDÜZCE Parçalı, yer yer çok bulutlu 19°CKASTAMONU Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah ilk saatlerde hafif yağmurlu 13°CZONGULDAK Parçalı, yer yer çok bulutlu 13°C

AMASYA Parçalı ve çok bulutlu 16°CRİZE Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı 14°CSAMSUN Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı 16°CTRABZON Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 15°C

ERZURUM Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kar yağışlı 2°CHAKKÂRİ Parçalı ve çok bulutlu, yer yer yoğun olmak üzere aralıklı kar yağışlı 2°CKARS Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kar yağışlı 2°CVAN Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı 4°C

DİYARBAKIR Parçalı, yer yer çok bulutlu 14°CGAZİANTEP Parçalı, yer yer çok bulutlu 15°CSİİRT Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 11°CŞANLIURFA Parçalı, yer yer çok bulutlu 17°C



