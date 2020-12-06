Meteoroloji hava durumu için uyardı: Sağanak ve kar geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava durumu raporunu açıkladı. Bugün yurtta sağanak ve kar yağışının etkili olacağını belirten Meteoroloji kuzey ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceğini duyurdu.

Sağanak yağışlar için Meteoroloji yetkilileri etkili olacak illeri tek tek saydı. Kırklareli'nin, Sinop'un ve Kastamonu'nun kıyı ilçeleri ile İstanbul ve Kocaeli'nin kuzey kıyıları, Muğla çevreleri ile Hatay kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz kıyı kesimi ile Kars ve Iğdır çevrelerinde sağanak yağışın etkili olması bekleniyor.

Yağışların genellikle yağmur ve sağanak şeklinde etkili olacağını açıklayan Meteoroloji, Kars çevrelerinde kar, Iğdır çevrelerinde karla karışık yağmur şeklinde olacağını açıkladı.

Yurdun iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Hava sıcaklığının yurdun batısında 2 ila 4 derece artacağını açıklayan Meteoroloji, diğer yerlerde önemli bir değişikliğin olmayacağını belirtti.

Rüzgarın ise genellikle güney ve doğu, kuzeybatı kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

