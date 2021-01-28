Meteoroloji Genel Müdürlüğü sözleşmeli personel alacak!

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Meteoroloji Genel Müdürlüğü taşra teşkilatı hizmet birimlerinde görevlendirmek amacıyla 6 adet Mühendis unvanında sözleşmeli personel alınacak.

Alımlar 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ilgili maddelerine göre ÖSYM Başkanlığı tarafından Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle doğrudan yapılacak.



