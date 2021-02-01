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Meteoroloji Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki illeri uyardı
Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki illeri uyardı.
GÜNDEM 01.02.2021, 10:32
Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğün'den yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı ve az bulutlu olacak.
Hava sıcaklığında önemli bir değişikliğin olmayacağı bölgede rüzgar, güney ve doğu yönlerinden hafif, zaman zaman orta kuvvette, Van Gölü'nde ise doğu ve kuzeydoğudan yer yer 2 ila 4 kilometre kuvvetinde esecek.
Gün içinde en yüksek sıcaklığın Van'da 4, Hakkari'de 3, Bitlis'te 2 ve Muş'ta 1 derece olması bekleniyor.
Yüksek kar örtüsünün bulunduğu eğimi dik yamaçlarda çığ riskine, kuvvetli buzlanma ve don olayı ile ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
Hava sıcaklığında önemli bir değişikliğin olmayacağı bölgede rüzgar, güney ve doğu yönlerinden hafif, zaman zaman orta kuvvette, Van Gölü'nde ise doğu ve kuzeydoğudan yer yer 2 ila 4 kilometre kuvvetinde esecek.
Gün içinde en yüksek sıcaklığın Van'da 4, Hakkari'de 3, Bitlis'te 2 ve Muş'ta 1 derece olması bekleniyor.
Yüksek kar örtüsünün bulunduğu eğimi dik yamaçlarda çığ riskine, kuvvetli buzlanma ve don olayı ile ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
28°
parçalı az bulutlu
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