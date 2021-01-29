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Meteoroloji 30 Ocak hava durumu: Fırtına yağmur ve kar geliyor

Meteoroloji'den 30 Ocak hava durumu için son dakika açıklaması geldi. Buna göre yurdun genelinde yağmur etkili olurken Doğu'da kar yağışı bekleniyor.

GÜNDEM 29.01.2021, 19:23
Meteoroloji 30 Ocak hava durumu: Fırtına yağmur ve kar geliyor
Meteoroloji'den son dakika 30 Ocak hava durumu açıklaması!
Ülkemiz genelinin çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu (Sivas hariç), Batı ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Gaziantep ve Kilis çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimler ile Güneydoğu Anadolu’nun güneyinde yağmur ve sağanak, Kıyı Ege ve Akdeniz’in kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi, Kıyı Ege, Çanakkale, Mersin ve Antalya’nın batı ve doğu ilçelerinde kuvvetli sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri Erzincan, Tunceli, Elazığ, Erzurum, Bingöl, Muş, Bitlis ve Hakkâri çevreleri ile Ankara’nın kuzeyi (Çamlıdere, Kızılcahamam, Güdül, Kahramankazan) ile Bolu’nun güneydoğusunda (Seben, Kıbrısçık, Dörtdivan, Gerede, Yeniçağa ve Bolu il merkezi) yoğun kar yağışı şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın; Marmara’nın güney ve doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve doğusu ile Karadeniz’de güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (40-90 km/sa) esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda çığ oluşma tehlikesi bulunmaktadır.
Hava sıcaklığının batı ve orta kesimlerde 1-4 derece artması, ülkemizin doğusunda önemli bir değişiklik olmaması bekleniyor.
Rüzgarın ise genellikle güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden kuvvetli, Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Akdeniz ve Karadeniz bölgelerinde yarın (Cumartesi) zamanla fırtına(40-74 km/saat) ve yer yer kuvvetli fırtına (75-88 km/saat) şeklinde esmesi beklenmektedir.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Bu akşam saatlerinde Mardin ve Batman çevreleri, gece saatlerinden sonra İzmir, Aydın, Çanakkale illeri ile Edremit Körfezi çevresi (Ayvalık, Gömeç, Burhaniye, İvrindi, Edremit, Havran), Manisa’nın batısı (Yunusemre, Şehzadeler, Saruhanlı, Turgutlu, Soma, Akhisar) ve Edirne’nin güneyinde (İpsala, Enez, Keşan,) kuvvetli (21-50 kg/metrekare), yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden itibaren Antalya’nın doğusu (Manavgat, Akseki, İbradı, Alanya, Gündoğmuş, Gazipaşa) ve Mersin il genelinde çok kuvvetli (20-75 kg/metrekare) ve Gazipaşa, Alanya, Gündoğmuş, Anamur, Bozyazı, Aydıncık çevrelerinde yer yer aşırı (100 kg/metrekare üstü) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, dolu, hortum riski ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
YOĞUN KAR YAĞIŞI UYARISI: Bu akşam ve gece saatlerinde Şırnak ve Hakkâri çevreleri ile yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden itibaren Ankara’nın kuzeyi (Çamlıdere, Kızılcahamam, Güdül, Kahramankazan) ile Bolu’nun güneydoğusunda (Seben, Kıbrısçık, Dörtdivan, Gerede, Yeniçağa ve Bolu il merkezi) yoğun kar yağışı bekleniyor. Kuvvetli rüzgarla beraber tipi şeklinde meydana gelecek kar yağışının 10-25cm yüksekliğinde yeni örtü bırakması beklendiğinden meydana gelebilecek buzlanma ve don ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
KUVVETLİ RÜZGAR VE FIRTINA UYARISI: Rüzgarın; yarın (Cumartesi) sabah saatlerinden itibaren Kıyı Ege’de güney ve güneybatıdan kuvvetli esmeye başlayacak rüzgarların; zamanla Ege geneli ile Marmara’nın güney ve doğusu, öğlen saatlerinden sonra Batı Akdeniz ve İç Anadolu’nun güney ve doğusu ile Batı Karadeniz ve zamanla tüm Karadeniz Bölgesinde güney ve güneybatı yönlerden fırtına(40-74 km/saat) ve yer yer kuvvetli fırtına (75-88 km/saat), yüksek kesimlerde tam fırtına (89-102 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek çatı uçması, soba ve baca gazı zehirlenmesi, ağaç ve direk devrilmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
ÇIĞ UYARISI: Yapılan son değerlendirmelere göre; Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yüksek kar örtüsünün bulunduğu dik yamaçlarda çığ oluşma riski olmasından meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
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