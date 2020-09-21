Mesut Yılmaz'ın durumuyla ilgili eşi Berna Yılmaz'dan açıklama

Eski Başbakanlardan Mesut Yılmaz'ın sağlık durumu ile ilgili eşi Berna Yılmaz ilk ağızdan açıklamalarda bulundu. Yılmaz'ın yoğun bakımda olmadığını belirten Berna Yılmaz, eşinin tedavisinin devam ettiğini söyledi.

Eski Başbakan Mesut Yılmaz’ın mayıs ayında geçirdiği beyin ameliyatı sonrasında İstanbul’da tedavisine devam edilmişti. Mesut Yılmaz’ın sağlık durumuna ilişkin sosyal medyada çeşitli iddialar ortaya atılmıştı.

CNN Türk'te yer alan habere göre, Ceylan Sever’in hastane önünden aktardığı bilgiler şöyle:

Mesut Yılmaz’ın hastane odasında kendisine refakat eden eşi Berna Yılmaz’la telefonla görüşme fırsatı yakaladım ve kendisine eşinin sağlık durumunu sorduğumda bana Mesut Yılmaz’ın hastane odasında tedavisinin devam ettiğini yoğun bakımda olmadığını belirterek hayatını kaybettiğine yönelik iddiaların gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Dünkü iddiaların ışığında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın da kendilerini aradığını belirterek sağlık durumuyla ilgili bilgi aldığını da söyledi. Kendisine bu durumla ilgili kameraların karşısına geçip bir açıklama yapıp yapmayacağını sordum, koronavirüsle mücadele ettiğimiz şu günlerde özellikle izole olduğunu Mesut Yılmaz’a refakat ettiği için kimseyle temas kurmadığını belirtti. Ancak Mesut Yılmaz’ın sağlık durumunun stabil olduğunu belirtti.

Galatasaray Spor Kulübü ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak, eski başbakanlardan Ahmet Mesut Yılmaz’ı tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.

Ziyaretin ardından gazetecilere açıklama yapan Albayrak, her şeyden önce çok üzgün olduğunu belirterek, şunları söyledi:



Bir gazetecinin "Sağlık durumuyla ilgili bir bilgi verildi mi size?" sorusu üzerine Albayrak, "Doktor tarafından açıklanması daha uygun olur. Kendisi odasındadır, iyidir. Dün akşam da sosyal medya hesabımdan açıklama yaptım, yalanladım. İnsanlar, sosyal medyadan da bir şey yazdıkları zaman dikkat etmeleri lazım. Herkesin çoluk çocuğu var. Biz bu gece hiç uyumadan sabah ettik, günahtır. Aileyi, sevenlerini düşünmek lazım. Her şeyden önce insanlık adına hastalara ve ailelere saygı duymak lazımdır." açıklamasını yaptı.

Yılmaz geçen yıl akciğer kanseri teşhisi konulması üzerine bir ameliyat geçirmiş, önleyici kemoterapi tedavisi görmüştü.

"Dün akşam, hiç Allah korkusu olmayan bazı insanlar, Yılmaz'ın hayatını kaybettiğine yönelik haberler yaptı. Sosyal medyada böyle bir haber yaptılar. Bu ülkede milyonlarca insanın sevgisini kazanmış, gönlünde taht kurmuş eski Başbakanımız Mesut Yılmaz'la ilgili binlerce insan akşam yollara döküldü. Rize'den otobüsler tutuldu, İstanbul'a hareket etmeye kalktılar. Yazıktır, günahtır. Bunlar hoş şeyler değil, herkesin ailesi var. Ben yukarıda Berna (Yılmaz) ablayla, Hasan'la beraber... Dün de ben tüm gün buradaydım.

Beyefendi yoğun bakımda değil odasındadır. İnsanların duasını bekliyoruz. Dua etmelerini istiyoruz. Kolay değil zor günler geçiriyoruz. Beyefendiye herkes dua etsin, yüce Allah'tan ümit kesilmez."

