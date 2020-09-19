Mesut Yılmaz kimdir?

Aslen Hemşinli olup Rize'nin Çayeli ilçesinin Çataldere köyünden olan Ahmet Mesut Yılmaz 6 Kasım 1947 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Ortaöğretimine Avusturya Lisesi'nde başladı ve İstanbul Erkek Lisesi'nde bitirdi. 1971 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye ve İktisat Bölümü'nden mezun oldu. 1972-1974 yılları arasında Almanya'nın Köln Üniversitesi İktisadi ve Sosyal Bilimler Fakültesi'nde yüksek lisans çalışması yaptı. 1975-1983 yılları arasında kimya, tekstil ve ulaştırma sektörlerinde, çeşitli özel şirketlerde yönetici olarak görev aldı.Türkiye Cumhuriyeti 21. Başbakanı ve Eski Anavatan Partisi (ANAP) Genel Başkanlığı da yapan Mesut Yılmaz, Türk siyasi hayatı boyunca tartışılan isimlerden biri oldu.İlk kez 1983 yılında ANAP Rize Milletvekili olarak TBMM'ye girmiştir. Turgut Özal tarafından 1986 ve 1990 yılları arasında kurulan hükümetlerinde Kültür ve Turizm Bakanı (1986) ve Dışişleri Bakanı (1987) olarak görevlendirilmiştir. 1986 yılında ANAP içerisinde yaşanan Turgut Özal ile Bedrettin Dalan arasındaki ayrışmada Dalan tarafında olsa da Özal'ı karşısına almamıştır. 29 Kasım 1987 seçimlerinde yeniden Rize milletvekili seçildi. 1988 yılından sonra Avrupa Demokrasi Birliği genel başkan yardımcılığı yaptı. Mesut Yılmaz, Akbulut Hükümeti'nde de üstlendiği bu görevden 20 Şubat 1990'da istifa etti.Mesut Yılmaz, 1991 ve 1999 yılları arasında yaklaşık 2 yıl boyunca 3 kez başbakanlık ve çeşitli bakanlıklar yapmıştır. 1983 yılında ANAP'ın kurucuları arasında yer alıp genel başkan yardımcılığı görevinde bulunmuştur. 1991-2002 yılları arasında ise Anavatan Partisi Genel Başkanı olmuştur. Eski ANAP Genel Başkanı Yıldırım Akbulut'un istifasının ardından 1991 yılında yapılan ANAP kongresinde yeni genel başkan seçilerek başbakanlık koltuğuna oturmuştur. 95 seçimlerinde kurulan koalisyon hükümetinde tekrar başbakan olarak görevlendirilmiştir. 1997-1999 yılları arasında da başbakan olarak görev yapmıştır. 25 Kasım 1998'de CHP kendisi ve eski Devlet Bakanı Güneş Taner için verdiği gensoru önergelerinin TBMM'de kabul edilmesinden sonra istifa etti.2000-2002 yılları arasında DSP-MHP-ANAP koalisyonunda devlet bakanı ve başbakan yardımcısı olarak yer almıştır. ANAP 3 Kasım 2002 genel seçimlerinde ağır yenilgi alarak (yüzde 5) TBMM'ye giremeyince istifa etmiştir. 2007 genel seçimlerinde Rize'den bağımsız milletvekili olarak TBMM'ye girmiştir. 15 Ocak 2009-2011 yılları arasında ANAP ve Doğru Yol Partisi'nin (DYP) birleşmesi sonucu (2009) kurulan Demokrat Parti'de (DP) siyasi yaşamına devam etmiştir. 2004 yılında Yüce Divan’da yargılanmıştır. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde Yüce Divan’da yargılanan ilk başbakan olmuştur.Almanca ve İngilizce bilen Mesut Yılmaz, 1975 yılında Berna Yılmaz (1953) ile tanışıp 1976 yılında evlendi. Mesut Yılmaz'ın Yavuz (1979-2017 intihar) ve Hasan (1987) adlarında iki çocuğu vardır.

