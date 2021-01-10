Mesut Özil'in yeni paylaşımı dikkat çekti!
Fenerbahçe'ye transferinin an meselesi olduğu belirtilen Mesut Özil, Türk kahvesi içtiği bir paylaşım yaptı.
GÜNDEM 10.01.2021, 01:18
Fenerbahçe'nin transferinde sona yaklaştığı yıldız oyuncu Mesut Özil'den yeni bir paylaşım geldi. Arsenal'le ayrılık görüşmelerinde son detayları görüşen 32 yaşındaki futbolcu, Türk kahvesi içtiği bir fotoğrafını paylaştı. Mesut'un fotoğrafı paylaştığı odada Türk kültürüne ait birçok eşyanın olması da dikkat çekti.
Fenerbahçe taraftarı ise, Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim'in İrfan Can Kahveci açıklamalarının ardından Başakşehir kulübünün Türk kahvesi paylaşımını anımsatarak, Mesut'un da benzer bir paylaşım yapmasını 'Özel bir mesaj' olarak yorumladı.
Fenerbahçe taraftarı ise, Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim'in İrfan Can Kahveci açıklamalarının ardından Başakşehir kulübünün Türk kahvesi paylaşımını anımsatarak, Mesut'un da benzer bir paylaşım yapmasını 'Özel bir mesaj' olarak yorumladı.
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