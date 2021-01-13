Mesut Özil'in menajerinden açıklama: Fenerbahçe'ye gelecek mi?
Mesut Özil'in menajeri Erkut Söğüt, yıldız futbolcunun transferi ve gündemde çıkan iddialarla ilgili açıklamalarda bulundu.
GÜNDEM 13.01.2021, 02:43
Erkut Söğüt, "Özil'in sözleşmesi yaz aylarında bitiyor, İngiltere dışına transfer olduğu sürece, herhangi bir kulüple görüşmesi serbest. Biz de şu anda bunu yapıyoruz, bu süreç içindeyiz. Mesut şu anda istediği kulüple sözleşme imzalayabilir. Mesut, kadro dışı kalmasına rağmen A takımla idmanlara devam etti. Tek eksikliği sadece maç. Mesut'un Fenerbahçeli olduğunu herkes biliyor, hep söylediği konulardan biri. Mesut sadece bir futbolcu değil, o bir Fenerbahçeli." dedi.
Söğüt, "Bu transfer bir süreç. Bir şey olmadan, oldu demek yanlış olur. Sözleşmeler imzalamadan iş bitti demek yanlış olur. Hep şunu diyorum, hayırlısıyla inşallah olur. Mesut'un Fenerbahçe'ye transfer süreci şu anda işliyor. Mesut'un da dün attığı tweetlerle ne yapmak istediğini insanlar anlamıştır." ifadelerini kullandı.
Söğüt, "Bu transfer bir süreç. Bir şey olmadan, oldu demek yanlış olur. Sözleşmeler imzalamadan iş bitti demek yanlış olur. Hep şunu diyorum, hayırlısıyla inşallah olur. Mesut'un Fenerbahçe'ye transfer süreci şu anda işliyor. Mesut'un da dün attığı tweetlerle ne yapmak istediğini insanlar anlamıştır." ifadelerini kullandı.
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