Mesut Özil'in menajeri Türkiye'den bir takımla görüştüklerini açıkladı

Mesut Özil'in İngiltere'deki mevcut durumunu özetleyerek söze başlayan Dr. Söğüt, "Mesut Özil'in Arsenal ile hala 6 aylık bir sözleşmesi var. Futbolu özlediği aşikar. Arsenal formasını tekrar giyebilmek için de çok çalışıyor. Çalışmaya da devam edecek" diye konuştu.

Fenerbahçe ile ilgili iddiaları da aktaran Söğüt, "Fenerbahçe ile ilgili durumumuzu ise açıkça belirtmek istiyorum. Evet Fenerbahçe ile görüşmelerimiz oldu. Kulübün en yetkili kişileriyle bire bir konuştuk. Ancak, transfer konusunda şu an için değişen bir şey yok. Bu şartlarda görünen o ki Mesut, sezonu Arsenal'de tamamlayacak" ifadelerini kullandı.

Erkut Söğüt, sözlerinin devamında ise "Ayrıca bizi üzen bir konu var. Son günlerde değişik mecralarda transferle ilgili aslı olmayan, kamuoyunu yanıltan ve Fenerbahçe camiası üzerinde algı operasyonlarına yol açabilecek bazı isimlerin telaffuz edildiğini ve haberler arasında geçirildiğini üzüntüyle takip ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Söğüt son olarak sözlerini, "Türk futbol kamuoyunun şunu bilmesini istiyorum. Mesut Özil'in yetkili menajerleri ben ve ağabeyi Mutlu Özil'dir. Başka da resmi ya da gayri resmi menajeri yoktur. Oyuncumuzun ismini kullanarak kimse kendine, pazar oluşturmasın" ifadeleriyle sonlandırdı.

