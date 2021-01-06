Mesut Özil'in İstanbul paylaşımı Fenerbahçelileri heyecanlandırdı

Türk asıllı yıldız futbolcu Mesut Özil'in sosyal medyada yaptığı paylaşım, Fenerbahçe taraftarını heyecanlandırdı.

Ara transfer döneminde Fenerbahçe'nin gündemine gelen yıldız oyuncu Özil, İstanbul Boğazı'nda çekilmiş bir fotoğrafını paylaşarak "Bu şehir" ifadesini kullandı.

Son günlerde ismi Fenerbahçe ile anılan yıldız futbolcunun bu paylaşımı sarı-lacivertli taraftarları harekete geçirdi. Taraftarlar, Mesut Özil'e Fenerbahçe'ye transfer olması yönünde binlerce mesaj yolladı.

İngiltere Premer Lig'de Arsenal forması giyen Mesut Özil'in sözleşmesi sezon sonunda bitecek.

This city ... ???? #throwback #Istanbul pic.twitter.com/6gani0scjL

— Mesut Özil (@MesutOzil1088) January 5, 2021



This city ... ???? #throwback #Istanbul pic.twitter.com/6gani0scjL — Mesut Özil (@MesutOzil1088) January 5, 2021

