Mesut Özil'in F.Bahçe'ye transferine Rasim Ozan Kütahyalı'dan tepki!

Mesut Özil'in F.Bahçe'ye transferi ile tepkilere rağmen Beyaz Futbol adlı programa çıkan Rasim Ozan Kütahyalı'dan ilginç bir açıkalma geldi. Mesut Özil'i çok sevdiğini ve yıldız oyuncunun hayat hikayesini anlattığı kitabını okuduğunu söyleyen Kütahyalı, "Kusura bakma Mesut, Fenerbahçe'ye geliyorsan Allah müstahakını versin senin." diyerek transfere tepki gösterdi.



Mesut Özil'in transferi için "Gel ama Falcao gibi gel. Duruşunla tribünde otur. Falcao gibi izle, canımsın." ifadelerini kullanan Rasim Ozan Kütahyalı, "Eskisi gibi çok iyi oynarsan, ben de derim ki: Allah müstahakını versin senin" dedi.



Kütahyalı, Fenerbahçe'nin 2008 yılındaki kadrosuna gönderme yaparak, "Endişe duyuyorum. Fenerbahçe 2008 yılındaki efsane kadrosunun aynısını oluşturmaya doğru gidiyor. Galatasaraylılar kendinize gelin. Mustafa Cengiz, bunlar 2008 kadrosunu getiriyorlar, tehlikeli. Ben endişe ediyorum." dedi.

