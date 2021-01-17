Mesut Özil'in alacağı ücret belli oldu! Maliyeti dudak uçuklattı

Mesut Özil'in F.Bahçe'nin kendisiyle ilgili yaptığı paylaşıma sarı lacivert kalplerle yanıt vermesiyle transferin bitişi müjdelendi. Fenerbahçe ile Mesut arasında yapılan görüşmeler sonrasında futbolcu, yıllık 4 milyon Euro garanti para ve maç başı 25 bin Euro para ile özel pirimler alacak. Mesut Özil ayrıca 5 milyon Euro da imza parası alacak.

Fenerbahçe ile Mesut Özil arasındaki sosyal medya paylaşımları sonrası transfer ateşi yandı. Mesut Özil, Arsenal ile de anlaştı ve Fenerbahçe dünyaca ünlü futbolcuyu kadrosuna katmak için İstanbul'a çağırdı. Mesut, sarı lacivertli takımla 3,5 yıllık sözleşme imzalamak için yarın akşam ya da pazartesi İstanbul'a gelecek.

Arsenal kulübünden yaklaşık 8 milyon Euro alacağı olan Mesut Özil, bir haftadır devam eden görüşmeler sonrasında fesih sözleşmesine imza attı. Özil, Fenerbahçe'ye gelmek için alacağı olan paranın bir kısmından vazgeçmek zorunda kaldı. Özil 8 milyon Euro yerine 5 milyon Euro para almaya kabul etti. Arsenal, Özil'e bu parayı 6 taksitte ödeyecek.

Özil ile yapılan görüşmeler sonrasında futbolcu yıllık 4 milyon Euro garanti para ve maç başı 25 bin Euro para ve özel pirimler alacak. Şampiyonluk halinde Özil'e 500 bin Euro, Şampiyonlar Ligi'ne katılım halinde 250 bin Euro bonus verilecek. Mesut Özil ayrıca 5 milyon Euro da imza parası alacak.

