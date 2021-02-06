Mesut Özil'i derbi heyecanı sardı
Fenerbahçe formasını ilk kez Hatayspor maçında giyen Mesut Özil'i derbi heyecanı sardı.
GÜNDEM 06.02.2021, 03:45
Arsenal'dan Fenerbahçe'ye transfer olan yıldız futbolcu sarı lacivertli taraftarlarda büyük heyecan yaratırken, Mesut Özil ilk maçına Hatayspor karşısında çıktı.
Bu maçta yaklaşık olarak 20 dakika süre alan Özil'i derbi heyecanı sardı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile derbinin ateşini yakan Özil, bu karşılaşmada daha fazla süre almayı bekliyor.
Bu rekabeti çocukluğundan beri ekran başından takip ettiğini söyleyen 32 yaşındaki futbolcu, "Bu kez sahaya çıkacağım ve bunun için sabırsızlanıyorum. Bu duyguyu her şeyimle yaşamak istiyorum. Derbi konusunda tecrübeli olan arkadaşlarımız bize maçın önemini sürekli anlatıyorlar" diye konuştu.
Liderliği korumak istediklerine dikkat çeken dünyaca ünlü yıldız, "Hocamın şans vermesi halinde bunun için ben de elimden geleni yapacağım. İlk Galatasaray maçımda gol atıp 'Gerçek Fenerbahçeli' olmak büyük bir hayal. Bunu yaşarsam, mutluluğum katlanır" dedi.
Bu maçta yaklaşık olarak 20 dakika süre alan Özil'i derbi heyecanı sardı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile derbinin ateşini yakan Özil, bu karşılaşmada daha fazla süre almayı bekliyor.
Bu rekabeti çocukluğundan beri ekran başından takip ettiğini söyleyen 32 yaşındaki futbolcu, "Bu kez sahaya çıkacağım ve bunun için sabırsızlanıyorum. Bu duyguyu her şeyimle yaşamak istiyorum. Derbi konusunda tecrübeli olan arkadaşlarımız bize maçın önemini sürekli anlatıyorlar" diye konuştu.
Liderliği korumak istediklerine dikkat çeken dünyaca ünlü yıldız, "Hocamın şans vermesi halinde bunun için ben de elimden geleni yapacağım. İlk Galatasaray maçımda gol atıp 'Gerçek Fenerbahçeli' olmak büyük bir hayal. Bunu yaşarsam, mutluluğum katlanır" dedi.
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