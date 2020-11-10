Mesut Özil'e sürpriz talip!

Arsenal'da forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil, takımının Premier Lig ve UEFA Avrupa Ligi için belirlediği listede kendisine yer bulamamış ve menajer Mikel Arteta tarafından Ocak ayına dek kadro dışı bırakılmıştı. Mukavelesinin son yılına giren ofansif orta saha oyuncusu hakkında İspanyol basınından flaş bir transfer iddiası geldi.

Fichajes adlı internet sitesi, MLS ekiplerinden Los Angeles Galaxy'nin 32 yaşındaki 10 numarayla yakından ilgilendiğini yazdı. Haberde Amerikan kulübünün Chicharito lakabıyla da tanınan Javier Hernandez'in performansından hiç memnun olmadığı ve Meksikalının takımdan ayrılması durumunda yerini Mesut ile doldurmak istediğini öne sürdü.

