Mesut Özil'e büyük şok! "Onu isteyen kim?"
Mesut Özil'e eski hocası Jose Mourinho'dan sert cevap geldi. Tottenham'da oynamaktansa futbolu bırakabileceğini söyleyen Mesut Özil'e Mourinho, "Onu isteyen kim?" dedi.
GÜNDEM 12.01.2021, 17:36
Arsenal'den ayrılması beklenen ve Fenerbahçe'ye transferi gündem olan Mesut Özil'e büyük şok! Twitter'dan takipçilerinin sorularını yanıtlayan Özil, bir takipçisinin Tottenham ile ilgili sorusuna verdiği cevap sonrası eski hocası Jose Mourinho'dan sert cevap geldi.
Takipçisi Mesut Özil'e "Şu an tek bir kontrat teklifi alsanız ve bu kulüp Tottenham olsa kabul eder misiniz? Yoksa futbolu mu bırakırsınız?" sorusunu sormuştu. Mesut Özil ise ''Kolay soru. Emeklilik!'' şeklinde yanıt vermişti.
NTV Spor’un aktardığına göre, basın toplantısında bir gazeteci Mesut Özil'in Tottenham açıklaması ile ilgili Jose Mourinho'ya bu konuda soru yöneltti.
Mourinho, Mesut Özil'in cevabıyla ilgili, “Onu Tottenham'ın istediğini kim ona söyledi? Onu isteyen kim?” diye konuştu.
Jose Mourinho ile Mesut Özil, Real Madrid'de birlikte çalışmışlardı.
Takipçisi Mesut Özil'e "Şu an tek bir kontrat teklifi alsanız ve bu kulüp Tottenham olsa kabul eder misiniz? Yoksa futbolu mu bırakırsınız?" sorusunu sormuştu. Mesut Özil ise ''Kolay soru. Emeklilik!'' şeklinde yanıt vermişti.
NTV Spor’un aktardığına göre, basın toplantısında bir gazeteci Mesut Özil'in Tottenham açıklaması ile ilgili Jose Mourinho'ya bu konuda soru yöneltti.
Mourinho, Mesut Özil'in cevabıyla ilgili, “Onu Tottenham'ın istediğini kim ona söyledi? Onu isteyen kim?” diye konuştu.
Jose Mourinho ile Mesut Özil, Real Madrid'de birlikte çalışmışlardı.
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