Mesut Özil'den yeni tweet: "Evett..."
Mesut Özil'den yeni tweet geldi. Türk asıllı Alman futbolcunun F.Bahçe'ye transferi konuşulurken sosyal medyadan eski takım arkadaşı Kolasinac'ı tebrik etti.
GÜNDEM 09.01.2021, 20:08
Mesut Özil'in Fenerbahçe'ye transferinde sona yaklaşılırken yıldız futbolcunun sosyal medya paylaşımı Fenerbahçe taraftarı tarafından dikkatle izlenirken yıldız oyuncudan yeni bir paylaşım geldi.
Arsenal'de birlikte forma giyen ve çok yakın arkadaş olan Mesut Özil - Sead Kolasinac ikilisi devre arası transfer döneminde ayrıldılar. Kolasinac, eski takımı Schalke 04'e transfer oldu. Kolasinac eski takımıyla ilk çıktığı mücadelede Hoffenheim'i 4-0 yendi. Schalke tam 30 maç sonra da galibiyetle tanıştı.
Mesut Özil ise onun da eski takımı olan Schalke'nin bu galibiyeti sebebiyle eski takım arkadaşını kutladı ve "Evett... Kardeşim benim... Bayanlar ve baylar. İşte Kolasinac etkisi... Makina!!!"yazdı.
Arsenal'de birlikte forma giyen ve çok yakın arkadaş olan Mesut Özil - Sead Kolasinac ikilisi devre arası transfer döneminde ayrıldılar. Kolasinac, eski takımı Schalke 04'e transfer oldu. Kolasinac eski takımıyla ilk çıktığı mücadelede Hoffenheim'i 4-0 yendi. Schalke tam 30 maç sonra da galibiyetle tanıştı.
Mesut Özil ise onun da eski takımı olan Schalke'nin bu galibiyeti sebebiyle eski takım arkadaşını kutladı ve "Evett... Kardeşim benim... Bayanlar ve baylar. İşte Kolasinac etkisi... Makina!!!"yazdı.
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