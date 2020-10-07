Mesut Özil'den taraftarın taktirini kazandıran anlamlı destek!

Quy'ın kulübün ayrılmaz bir parçası olduğunu kaydeden Mesut, " Arsenal'de olduğum sürece büyük yeşil adamımızın tüm maaşını ödemeyi teklif ediyorum ki Jerry çok sevdiği işine devam edebilsin." ifadelerini kullandı.

Arsenal'in ekonomik sıkıntıları gerekçe göstererek maskotunu işten çıkarması taraftarın tepkisine neden olmuştu.

