Mesut Özil'den olay Galatasaray paylaşımı!

Fenerbahçe'de oynamak istediğini belirten Mesut Özil, Twitter'dan yaptığı Galatasaray paylaşımı ile sosyal medyayı salladı.

Real Madrid forması giydiği dönemde Galatasaray'la oynanan Şampiyonlar Ligi maçından fotoğraflar paylaşan Özil, "2013'te Galatasaray'a karşı bir Şampiyonlar Ligi akşamı." ifadelerini kullandı.

Özil'in bu paylaşımı Fenerbahçeli taraftarların beğenisini kazanırken sarı kırmızılı taraftarlardan tepki çekti.

Madrid'de oynanan karşılaşma Real Madrid'in 3-0 üstünlüğü ile sona ermişti.

