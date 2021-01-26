Mesut Özil'den maç sonu galibiyet paylaşımı

Fenerbahçe'nin dünyada ses getiren Mesut Özil transferi Türkiye'yi de ayağa kaldırırken, yıldız futbolcu bugün ilk kez Fenerbahçe'nin bir futbolcusu olarak Ülker Stadı'ndaydı. Kayserispor maçını yerinde izleyen Mesut Özil, 3-0'lık galibiyetin ardından da zafer paylaşımı yaptı.



