Mesut Özil'den İrfan Can Kahveci paylaşımı
Fenerbahçe'nin uzun süredir peşinde olduğu Medipol Başakşehir'li İrfan Can Kahveci transferinde mutlu sona ulaşırken, yeni yıldızı Mesut Özil de İrfan Can hakkında paylaşımda bulundu.
GÜNDEM 01.02.2021, 01:28
Fenerbahçeli futbolcu Mesut Özil, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, " Fenerbahçe Ailesine hoş geldin İrfan Can Kahveci!" ifadelerine yer verdi.
İrfan Can Kahveci de Mesut Özil'in paylaşımına cevap vererek "Teşekkürler Mesut Özil. Şimdi Çubuklu için savaşma zamanı" dedi.
Teşekkürler @MesutOzil1088 ?? Şimdi Çubuklu için savaşma zamanı ?? https://t.co/cbuqZldeTI
— İrfan Can Kahveci (@irfankahveci) January 31, 2021
Teşekkürler @MesutOzil1088 ?? Şimdi Çubuklu için savaşma zamanı ?? https://t.co/cbuqZldeTI — İrfan Can Kahveci (@irfankahveci) January 31, 2021
İrfan Can Kahveci de Mesut Özil'in paylaşımına cevap vererek "Teşekkürler Mesut Özil. Şimdi Çubuklu için savaşma zamanı" dedi.
Teşekkürler @MesutOzil1088 ?? Şimdi Çubuklu için savaşma zamanı ?? https://t.co/cbuqZldeTI
— İrfan Can Kahveci (@irfankahveci) January 31, 2021
Teşekkürler @MesutOzil1088 ?? Şimdi Çubuklu için savaşma zamanı ?? https://t.co/cbuqZldeTI — İrfan Can Kahveci (@irfankahveci) January 31, 2021
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