Mesut Özil'den İrfan Can Kahveci paylaşımı

Fenerbahçeli futbolcu Mesut Özil, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, " Fenerbahçe Ailesine hoş geldin İrfan Can Kahveci!" ifadelerine yer verdi.

İrfan Can Kahveci de Mesut Özil'in paylaşımına cevap vererek "Teşekkürler Mesut Özil. Şimdi Çubuklu için savaşma zamanı" dedi.



