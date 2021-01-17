Mesut Özil'den Fenerbahçe açıklaması: Çok mutluyum, heyecanlıyım
Fenerbahçe'nin transfer görüşmelerine başlandığını duyurduğu Mesut Özil'den ilk açıklama...
GÜNDEM 17.01.2021, 20:00
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Mesut Özil, NTV'de yayımlanan "Yüzde Yüz Futbol" programına telefonla bağlanarak açıklamalarda bulundu.
Çok heyecanlı olduğunu dile getiren Mesut Özil, "Zaten konuşmalarımda da Fenerbahçeli olduğumu söylemiştim. Fenerbahçe'me geldiğim için çok mutluyum. Allah'a şükür bu transfer oldu. Çok mutluyum, heyecanlıyım. Fenerbahçeli olarak o formayı giymeyi Allah nasip etti. Gururla taşıyacağım. Fenerbahçe için elimden geleni yapacağım" dedi.
Mesut Özil, form durumuyla ilgili olarak ise "Birinci takımla antrenman yapıyordum, son olarak Almanya'ya uğramıştım, İngiltere'ye döndüğümde de karantina altındaydım. Bayadır maç oynamıyorum ama vücut olarak fitim." şeklinde konuştu.
Mesut, bu gece ailesiyle İstanbul'da olacağını da açıkladı.
Öte yandan Özil, sosyal medya hesabından '67' paylaşımı yaptı. Mesut Özil, memleketi Zonguldak'ın plakası olan '67' numarayla adeta sarı-lacivertlilerde giyeceği forma numarası konusunda da mesaj verdi.
Çok heyecanlı olduğunu dile getiren Mesut Özil, "Zaten konuşmalarımda da Fenerbahçeli olduğumu söylemiştim. Fenerbahçe'me geldiğim için çok mutluyum. Allah'a şükür bu transfer oldu. Çok mutluyum, heyecanlıyım. Fenerbahçeli olarak o formayı giymeyi Allah nasip etti. Gururla taşıyacağım. Fenerbahçe için elimden geleni yapacağım" dedi.
Mesut Özil, form durumuyla ilgili olarak ise "Birinci takımla antrenman yapıyordum, son olarak Almanya'ya uğramıştım, İngiltere'ye döndüğümde de karantina altındaydım. Bayadır maç oynamıyorum ama vücut olarak fitim." şeklinde konuştu.
Mesut, bu gece ailesiyle İstanbul'da olacağını da açıkladı.
Öte yandan Özil, sosyal medya hesabından '67' paylaşımı yaptı. Mesut Özil, memleketi Zonguldak'ın plakası olan '67' numarayla adeta sarı-lacivertlilerde giyeceği forma numarası konusunda da mesaj verdi.
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