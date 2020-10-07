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Mesut Özil'den anlamlı destek

Mesut Özil Twitter hesabından yaptığı açıklamada, takımın maskotu Gunnersaurus'u canlandıran Jerry Quy'un işten çıkarılmasına oldukça üzüldüğünü belirtti.

GÜNDEM 07.10.2020, 08:23
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Mesut Özil'den anlamlı destek
Quy'ın kulübün ayrılmaz bir parçası olduğunu kaydeden Mesut, " Arsenal'de olduğum sürece büyük yeşil adamımızın tüm maaşını ödemeyi teklif ediyorum ki Jerry çok sevdiği işine devam edebilsin." ifadelerini kullandı.
Arsenal'in ekonomik sıkıntıları gerekçe göstererek maskotunu işten çıkarması taraftarın tepkisine neden olmuştu.
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