Mesut Özil transferinde yeni gelişme!

Arsenal'a yakınlığı ile bilinen The Athletic yazarı David Ornstein, yıldız futbolcunun transferi ile ilgili gelişmeleri paylaştı.

Ornstein kısa süre önce yaptığı paylaşımda Mesut Özil'in Fenerbahçe'ye ara transfer döneminde gelmek için alacaklarının bir kısmından feragat edeceğini yazdı.

Öte yandan Mesut Özil gün içinde de sosyal medya hesaplarından Fenerbahçe'nin basketbol takımını takip etmişti

