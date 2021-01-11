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Mesut Özil transferinde flaş gelişme: Arteta resmen duyurdu

Mesut Özil transferinde flaş gelişme yaşanıyor. Arteta'dan bir açıklama daha geldi.

GÜNDEM 11.01.2021, 19:24
Mesut Özil transferinde flaş gelişme: Arteta resmen duyurdu
Fenerbahçe'de tüm gözlerin çevrildiği Mesut Özil transferiyle ilgili heyecanlı bekleyiş sürüyor. Arsenal'daki sözleşmesinin son yılında bulunan ve Sarı Lacivertliler'e gelip gelmeyeceği büyük merak konusu hâline gelen Türk asıllı Alman futbolcu hakkında hocası Mikel Arteta'dan bir açıklama daha geldi.
Perşembe günü oynayacakları Crystal Palace maçı öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan İspanyol menajer, sezon başında kadro dışı bıraktığı 32 yaşındaki ofansif orta saha oyuncusunun geleceğiyle ilgili olarak şunları kaydetti:

"Teknik sorumlumuz Edu ve kulüp yöneticilerimiz kısa ve uzun vadeli planlar hakkında görüşmeler yürütüyor. Bir şeyler öğrendiğimizde bunu açıklayacağız. Mesut konusunu öyle ya da böyle çözeceğiz. Ne yapılacağını ve neler olacağını bilmek her zaman iyidir. Kendisini kadro dışı bıraktığımda bunun sonuçların da farkındaydım.
Hem oyuncu hem de kulüp için doğru olanı bulmaya çalışıyoruz. Neler olacağını hep birlikte görelim. Twitter hesabım olmadığı için oradaki gündemi takip edemiyorum. Mesut, soru-cevap etkinliğini daha önce de yapmıştı. Bu, hayranlarıyla bütünleşmek ve onlara bilgi vermek için yaptığı bir şey. Dolayısıyla şaşırılacak bir durum değil."
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