Mesut Özil sosyal medyadan Fussilet Suresi'ni paylaştı!

İngiltere'nin Arsenal takımında oynayan Türk futbolcu Mesut Özil, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İslamofobi ve İslam karşıtlığının Avrupa ve dünyada artış gösterdiğin belitriken, "İslamofobiye ve İslam karşıtlığına onu pekiştirmeyecek şekilde yanıt vermeliyiz. Aksine onu iyilikle yatıştırmalı ve susturmalıyız" ifadelerini kullandı.

Mesut Özil, Kur’an-ı Kerim’in Fussilet Suresi’nden de bir ayeti takipçilerine paylaştı.



