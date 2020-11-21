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Mesut Özil sosyal medyadan Fussilet Suresi'ni paylaştı!
Arsenal’de top koşturan Türk futbolcu Mesut Özil, İslam karşıtlığıyla ilgili sosyal mesaj verdi.
GÜNDEM 21.11.2020, 10:16
İngiltere'nin Arsenal takımında oynayan Türk futbolcu Mesut Özil, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İslamofobi ve İslam karşıtlığının Avrupa ve dünyada artış gösterdiğin belitriken, "İslamofobiye ve İslam karşıtlığına onu pekiştirmeyecek şekilde yanıt vermeliyiz. Aksine onu iyilikle yatıştırmalı ve susturmalıyız" ifadelerini kullandı.
Mesut Özil, Kur’an-ı Kerim’in Fussilet Suresi’nden de bir ayeti takipçilerine paylaştı.
Mesut Özil, Kur’an-ı Kerim’in Fussilet Suresi’nden de bir ayeti takipçilerine paylaştı.
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