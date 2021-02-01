Mesut Özil ile ünlü gazeteci arasında şok tartışma!
Mesut Özil ile ünlü İngiliz gazeteci Piers Morgan arasında yaşanan tartışma gündeme bomba gibi düştü.
GÜNDEM 01.02.2021, 19:11
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Fenerbahçe'nin tüm dünyada büyük ses getiren yeni transferi Mesut Özil, Arsenal'da forma giydiği dönemde kendisini kötü performansı nedeniyle çok sert sözlerle eleştiren İngiliz gazeteci Piers Morgan'a Twitter üzerinden şok bir göndermede bulundu.
Dünyaca ünlü futbolcu, üzerine 55 yaşındaki sunucunun yüzünün işlendiği "Poop On Piers" marka tuvalet kağıdıyla çekilmiş bir fotoğrafını yayınlayarak "Piers, bana seni hatırlatması için Londra'dan İstanbul'a giderken bunu yanıma aldım. Muhtemelen önceden haberin olsa da..." mesajını paylaştı.
Arsenal taraftarlığıyla bilinen ünlü televizyon fenomeni ise 32 yaşındaki 10 numaranın kendisiyle alay eden bu yorumuna "Mesut, sen tamamı ile b*ksun. Dolayısıyla büyük bir işe yaradığım için memnunum." sözleriyle hakaret etti.
ITV'de yayınlanan Good Morning Britain programının moderatürlüğünü yapan Morgan, genellikle kamuoyunun büyük tepkisini çeken pervasız çıkışlarıyla biliniyor.
Dünyaca ünlü futbolcu, üzerine 55 yaşındaki sunucunun yüzünün işlendiği "Poop On Piers" marka tuvalet kağıdıyla çekilmiş bir fotoğrafını yayınlayarak "Piers, bana seni hatırlatması için Londra'dan İstanbul'a giderken bunu yanıma aldım. Muhtemelen önceden haberin olsa da..." mesajını paylaştı.
Arsenal taraftarlığıyla bilinen ünlü televizyon fenomeni ise 32 yaşındaki 10 numaranın kendisiyle alay eden bu yorumuna "Mesut, sen tamamı ile b*ksun. Dolayısıyla büyük bir işe yaradığım için memnunum." sözleriyle hakaret etti.
ITV'de yayınlanan Good Morning Britain programının moderatürlüğünü yapan Morgan, genellikle kamuoyunun büyük tepkisini çeken pervasız çıkışlarıyla biliniyor.
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