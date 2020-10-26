Mesut Özil gerçeğini açıkladı!

Arsenal'da forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil, takımının Premier Lig ve UEFA Avrupa Ligi için belirlediği listede kendisine yer bulamamış ve Ocak ayına kadar kadro dışı kalmıştı. Yıldız futbolcunun menajeri Dr. Erkut Söğüt ise konuyla ilgili olarak ESPN'e yaptığı açıklamada Arsenal kulübü ve Mikel Arteta'ya yüklendi. İşte o sözler:

"Büyük resmi görmelisiniz. Mesut'un Uygur Türkleri hakkındaki yorumu sadece Arsenal değil, tüm Premier Lig için problem oluştu. Kendisi, kulüpten daha çok destek görmeyi bekliyordu. Bu, politika değil, insan haklarıyla alakalı bir konu. Bir futbolcunun çıkıp 'Bu insani değil.' dediğini hayal edin. Şimdi bu politika mı yoksa empati midir?

Mesut, bu sezon Premier Lig'de hiç maça çıkmadı. Altı aydır oynamıyor ve geleceği için antrenörleriyle görüşmekle meşgul. Kendisi, bir İngiliz kulübünde forma giyiyor ve yalnızca bu takım için oynayabileceğini hissediyor. En nihayetinde o bir 'Topçu'. Mesut, dün Everton, bugün de Arsenal'da oynayan bir oyuncu değil. Mikel Arteta da son iki yılında hiç oynamadı ve yine de kadroda yer aldı çünkü kontratı vardı. Arsene Wenger, aylardır hazır olmadığı hâlde kendisini son maçında iki dakika sahaya sürerek ona bir jest yapmıştı. Şimdi bir buna, bir de Mesut'a yapılan muameleye bakın.

Belki de Arsenal'ın hedefi son ana kadar bekleyip Mesut'un ayrılmak istemesini sağlamaktı. Şayet Mesut bunu yapsaydı kulüp Mesut'un gitmek istediğini söylerdi. Bu durumda onun için kulüp bulamamış olsalardı bir mazeretleri olurdu ve 'Seni kadroya alamıyoruz çünkü ayrılmak istemişti.' diyebilirlerdi. Ancak Mesut'un kalmak istediğini uzun bir süredir biliyorlardı. Oyuncum, bunu açık bir şekilde belirtti. Belki de onu istenmeyen adam gibi göstermek istediler ama Mesut arma için oynamaya devam etmek istiyor.

Mesut, 32 yaşında ve kendisinin önünde birkaç yıl daha var. Ancak buradaki mesele kendisine gösterilen davranış. Mesut, hakkı için savaşan bir futbolcu. Sözleşmesi onun için büyük bir bağlılık. Alexis Sanchez gibi başka bir kulübe gidebilirdi ama o kulübe sadık kaldı. Belki Ocak ayında karar değişir ve Mesut kadroya alınır. Ne olacağını bilemezsiniz. Üç hafta önce de Almanya Futbol Federasyonu, Mesut'a karşı sergilemiş oldukları tavırdan ötürü özür diledi.

Bir kulübün FA Kupası'nı kazandıktan sonra 55 kişiyi işsiz bırakmasını ya da 45 milyon sterlinlik bir transferden sonra 27 yıllık maskotu kovmasını beklemezsiniz. Dışarıdan birilerinin kulüp adına konuşması da hoş bir durum oluşturmaz. Bu tip durumlar, Arsenal gibi bir kulüp için hiç de alışık olmadığımız kötü bir imaj oluşturur. Eğer biri sürekli kulüp adına konuşup saha içi ve dışında etkili oluyorsa ben söz konusu kulüp için endişelenirim. Mesut şu anda gizlilik ilkesinden ötürü konuşamıyor ama bir gün konuşacak. İnsanların ne düşündüğünü o zaman göreceğiz."

