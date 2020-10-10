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Mesut Özil Fenerbahçe'ye geliyor! İşte o tarih.
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'den ayrılmaya hazırlanan Mesut Özil, Türkiye'ye geliyor..
GÜNDEM 10.10.2020, 09:31
Arsenal'ın kadroya almadığı ve sözleşmesini feshetmek istediği yıldız futbolcu için Fenerbahçe yönetimi ilk adımı attı.
Yapılan görüşmede Mesut'a bundan sonraki planları soruldu. Fotomaç'ın haberine göre 31 yaşındaki futbolcu, "Belki ABD'ye giderim ama Çin ve Arap kulüplerine gitmeyi kesinlikle düşünmüyorum" karşılığını verdi.
Fenerbahçe'ye gelir misin? soruna Mesut Özil bu hayalimden vazgeçmem yanıtı verdiği iddia edildi.
Plana göre, Arsenal'da astronomik ücret alan Mesut'un parasının yarısını İngiliz kulübü, yarısını ise Fenerbahçe karşılayacak..
Transferin Ocak ayında gerçekleşmesi bekleniyor.
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Yapılan görüşmede Mesut'a bundan sonraki planları soruldu. Fotomaç'ın haberine göre 31 yaşındaki futbolcu, "Belki ABD'ye giderim ama Çin ve Arap kulüplerine gitmeyi kesinlikle düşünmüyorum" karşılığını verdi.
Fenerbahçe'ye gelir misin? soruna Mesut Özil bu hayalimden vazgeçmem yanıtı verdiği iddia edildi.
Plana göre, Arsenal'da astronomik ücret alan Mesut'un parasının yarısını İngiliz kulübü, yarısını ise Fenerbahçe karşılayacak..
Transferin Ocak ayında gerçekleşmesi bekleniyor.
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