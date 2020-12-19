Messi, Pele'nin rekoruna ortak oldu
İspanya La Liga'nın 14. haftasında Barcelona, sahasında oynadığı maçta Valencia ile 2-2 berabere kaldı.
GÜNDEM 19.12.2020, 21:17
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Karşılaşmada attığı golle 643. sayısına ulaşan Lionel Messi, Pele'nin "aynı kulüple en fazla gol atan futbolcu" rekoruna ortak oldu.
Valencia ile oynanan mücadelede Barcelona formasıyla 643. kez rakip ağları havalandıran Arjantinli Messi, bu zamana kadar Pele'ye ait olan (Brezilya'nın Santos takımında) "aynı kulüple en fazla gol atan futbolcu" rekorunu egale etti.
Valencia ile oynanan mücadelede Barcelona formasıyla 643. kez rakip ağları havalandıran Arjantinli Messi, bu zamana kadar Pele'ye ait olan (Brezilya'nın Santos takımında) "aynı kulüple en fazla gol atan futbolcu" rekorunu egale etti.
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