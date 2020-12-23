Messi damgasını vurdu! Efsane futbolcu Pele'nin rekorunu kırdı

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 15. haftasında Barcelona karşı karşıya geldiği Valladolid'i deplasmanda 3-0 mağlup etti.

Ligin en alt sıralarındaki Valladolid'i yenen Barcelona'nın gollerini ise Clement Lenglet (Dk. 20), Martin Braithwaite (Dk. 35) ve Lionel Messi (Dk. 65) attı.

Ligin ilk iki haftasındaki maçları eksik olan ve İspanya Süper Kupası nedeniyle 19. hafta maçını erken oynayan Barcelona, 24 puanla 5. sırada yer alıyor.

Valladolid ise 14 puanla 18. sırada bulunuyor.



Barcelona formasıyla 644. golünü atan Messi, dünyaca ünlü efsane futbolcu Pele'ye ait olan "aynı kulüple en fazla gol atan futbolcu" rekorunun yeni sahibi oldu.

Pele, 1957-1974 yılları arasında formasını giydiği Brezilya'nın Santos takımında 656 maçta 643 gol atmıştı.

Messi, 46 yıl sonra bu rekoru kıran ve 17 sezondur top koşturduğu Barcelona'da 748. maçında 644. golünü ağlara gönderdi. Pele ise bu rekora 19 Aralık'ta ortak olan Messi'ye bir tebrik mesajı yollamıştı.

