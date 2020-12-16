Mesleki Eğitim Programı ile 14 bin çırak yetiştirilecek

TESK ve MEB ortaklığında başlatılan İstihdam İçin Mesleki Eğitim Programı ile Türk ve Suriyeli 14 bin çırak yetiştirilmesi hedefleniyor.

Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Milli Eğitim Bakanlığı ile ortaklaşa yapılacak olan İstihdam İçin Mesleki Eğitim Programı (İMEP) ile mesleki eğitim, çıraklık eğitimlerinde yaşanan sıkıntıların önüne geçmeyi hedeflediklerini vurguladı. Palandöken, “TESK olarak işsizliğin azalması, esnafımızın yetiştirdiği çırakların eğitimi, kayıt dışı istihdamın azalması, çocuk işçiliği ile mücadele gibi konularda yeni bir adım daha atarak Ocak ayında başlattığımız İMEP’in açılışını yapacağız. MEB ve odalarımız ile birlikte yürüteceğimiz programımızın 4 yıl boyunca 12 ilde 14 bin 400 Türk ve Suriyeli çırak öğrenciye destek ile 8 bin yetişkine meslek ve beceri kursu gibi, mesleki eğitime ivme kazandıracak hedefleri var” dedi.

Örgün öğretimde yer almayan gençler ve çırak öğrenci ihtiyacı olan esnafın sorunlarına çözüm olacağını belirten Palandöken, “Adana, Ankara, Bursa, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya ve Mersin olmak üzere 12 ilde 4 yıl boyunca sürecek programda çıraklık ve mesleki eğitimin öneminin anlaşılması, istihdama katkı sağlayacak binlerce genç yetiştirmek en önemli amacımız” diye konuştu.

Palandöken, “Ülkemizde 4 milyon mülteci ve sığınmacı mevcut. Bu kişiler içerisinde 14-17 yaş aralığındaki gençlerde ise okullaşma oranının düşük olmasının temel sebebi ekonomik nedenler ve okumak yerine çalışmak zorunda olmaları. Bu durum tabii kayıt dışı istihdama da, işsizliğe de çocuk işçiliğine de neden oluyor. Bu nedenle İMEP bu noktada yıllardır çalışmalar yaptığımız kayıt dışı istihdamla mücadele ve çocuk işçiliğinin azaltılması noktasında çok önemli bir adım daha olacak” şeklinde konuştu.

Mehmet Fahri Özkan / Ankara

