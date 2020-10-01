Mescid-i Aksa’ya yönelik saldırıları sistematik hale getirdiler

Filistin Enformasyon Merkezi'nde yer alan habere göre onlarca siyonist Yahudi işgalci, İsrail işgal güçlerinin yoğun güvenlik önlemleri altında dün sabah Mescid-i Aksa’ya baskın düzenledi.

Yerel kaynaklarda yer alan bilgilere göre, Siyonist işgalcilerin Yahudi bayramları nedeniyle tamamen kapanmasına rağmen Mescid-i Aksa’ya saldırmaya devam ettiği belirtildi.

Yerel kaynaklar, onlarca terörist Yahudi işgalcinin el-Meğaribe kapısından Mescid-i Aksa’nın avlusuna girerek kışkırtıcı ayinler gerçekleştirdiğine ve ardından Silsile kapısından çıktığına dikkat çekti.

İşgal güçleri, Yahudi işgalcilere Mescid-i Aksa’nın avlusuna girmelerinden Silsile kapısından çıkmalarına dek baskınlarında eşlik edip koruma sağladı.

Aşırılık yanlısı "Tapınak Grupları", bayram olarak niteledikleri ve Arş ve Tevrat'ın Neşesi şeklinde adlandırdıkları günlerde Mescid-i Aksa’ya yönelik saldırıların kapsamını genişletme çağrılarını yeniledi.

Sözde "Tapınak Grupları", tüm üye ve fanatik destekçilerine, doğrudan veya sosyal medya aracılığıyla Yahudi bayramlarında mümkün olan her şekilde Mescid-i Aksa'ya saldırmaya davet eden kısa mesajlar göndermekte seferber oldu.

Aşırılık yanlısı gruplar Pazartesi günü, Kudüs’ün Eski Şehir bölgesi ve Burak Meydanı'nda Mescid-i Aksa ile ilgili doğru bilgileri tahrif etmek ve insanları yanlış yönlendirmek amacıyla ziyaretçilere, murabıt ve İslami vakıflar üzerinde daha fazla baskı yapılması çağrısında bulunan bildiriler dağıttı.

İsrail egemenliği altında olan her yerde dua etmenin kendilerinin hakkı olduğunu iddia eden Tapınak Grupları işgal güçlerinden, ellerini sıkı tutarak Mescid-i Aksa’nın gönüllü muhafızları olan murabıtları cezalandırıp Kudüs'ten sınır dışı etmelerini talep etti.

İşgal altındaki Kudüs şehri, Yahudi bayramları ve koronavirüs nedeniyle birkaç gün önce başlayan ve haftalarca sürecek kapsamlı bir kapanmaya tanık oluyor.

İşgal güçleri ve Yahudi işgalci çeteleri Mescid-i Aksa’yı boşaltmak, işgal edip Yahudileştirmek için sürekli olarak Kudüslüleri, Aksa’dan uzaklaştırma, tutuklama, para cezası, baskı ve fiziki saldırılarla hedef alıyor.

