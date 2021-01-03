Mescid-i Aksa’da yıkım zulmü

Kudüs’ü ve Mescid-i Aksa’yı insansızlaştırmak ve bölgeyi Yahudileştirmek isteyen İsrail, bu amaçları için Ayasofya’nın tekrar ibadete açıldığı günü seçti. İlk olarak Mescid-i Aksa’da restorasyon bahanesiyle tahrifatlara başlanırken şimdi ise Mescidi-i Aksa etrafındaki Filistinlilerin evlerini yıkmaya başladı. Onlarca evi yıkıp yüzlerce Filistinliyi yerinden etmek için baskısını ve zulmünü artıran İsrail, bir yandan da bölgeye 5 binden fazla Yahudi işgal birimi kurmak için de kolları sıvadı.

Ayasofya’nın tekrar ibadete açıldığı gün adeta karşılık verir gibi Mescid-i Aksa üzerine yönelen İsrail, Temmuz ayından bu yana hem Mescid-i Aksa’yı restorasyon adı altında tahrif etmeye hem de Mescid-i Aksa yakınlarında bulunan Filistinlilerin evlerini yıkmaya başladı.



Yıkıma yönelik ilk adım ise Mescid-i Aksa alanı içinde ve namazgahlarda restorasyon bahanesiyle yapılan büyük tahrifatlar ile başlamıştı. Şimdi ise Mescid-i Aksa’nın çevresindeki Filistinlilerin evlerine yönelen İsrail, adeta bölgeyi insansızlaştırmaya ve istediği tasarrufu yapmak için kolları sıvadı. İsrail mahkemesi tarafından Filistinlilerin evlerinin yıkılması için verilen karardan bu yana baskı ve yıkım zulmü katlanarak devam ediyor. Batan al-Hawa ve Şeyh Jarrah’da bulunan evleri hedef alan karar ile Kudüs’te ki 77 Filistinlinin evi yıkılmaya ve yerinden zorla göç ettirilmeye başlandı.



Bu yıkımlar ile Kudüs’ü ve Mescid-i Aksa’yı Yahudileştirmek isteyen Tel Aviv, bunun için sadece yıkım değil inşa planlarını da devreye soktu. Bu plan ise İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun açıklamaları ile deşifre oldu. Netanyahu, Kudüs’te 5 bin 200 yeni işgal birimi inşa edilmesi için çalışma başlattıklarını kaydetti.



İsrail yıkım zulmü 1967 yılından bu yana devam ediyor. O günden bu yana işgalci oluşum 5 binden fazla evi yıkarak, Filistinli aileleri zorla göçe tabi tuttu. İsrail’in bu zulmü Birleşmiş Milletler raporunda da yer aldı. BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi’nin (OCHA) hazırladığı rapora göre, 2020 yılında Kudüs’te 90 ev yıkılarak yüzlerce Filistinli evsiz bırakıldı.

