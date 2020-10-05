Mesai arkadaşlarını döverek öldüren 5 kişi idamla yargılanacak

Yemen'de giyim mağzasında çalışan Abdullah Al- Aghbary (24) mesai arkadaşları tarafından öldüresiye dövüldü. Ülkenin Sanaa kentinde gerçekleşen olayda Al- Aghbary'ın 5 mesai arkadaşı tarafından dövülerek öldürüldüğü bildirildi.



Henüz nedeni açıklanmayan olayla ilgili görüntüler mağazaya ait güvenlik kamerasına yansıdı. Güvenlik kamerası görüntüsünde, Al- Aghbary'ın yere oturduğu ve mesai arkadaşları tarafından dayak yediği görülüyor.



Güvenlik güçlerinin verdiği bilgiye göre, Al- Aghbary'ın aldığı darbeler nedeniyle hayatını kaybettiği ifade edildi. Olay sonrası yakalanan 5 zanlı, idam cezasıyla yargılanacak.

