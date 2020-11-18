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Mert Nobre'den G.Saray itirafı! Fenerbahçe'de...

Bir dönem F.Bahçe formasını giyen Mert Nobre, Fenerbahçe'de oynadığı dönemde Galatasaray'da teklif geldiğini itiraf etti.

GÜNDEM 18.11.2020, 18:40
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Mert Nobre'den G.Saray itirafı! Fenerbahçe'de...
Son olarak Gençlerbirliği'nde teknik direktörlük görevi yapan ve bir dönem Beşiktaş ve Fenerbahçe forması giyen Mert Nobre, "Galatasaray'dan teklif gelseydi oynar mıydın?" sorusuna yanıt verdi. Nobre, G.Saray'dan menajeri aracılığı ile teklif geldiğini itiraf etti.
Sezona Mert Nobre yönetiminde başlayan Gençlerbirliği, oynadığı 7 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 yenilgiyle 5 puan toplamıştı.
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