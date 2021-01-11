Mert Hakan Yandaş ve Sadık Çiftpınar beIN SPORTS'a ateş püskürdüler!
Mert Hakan Yandaş ve Sadık Çiftpınar, Erzurumspor maçı sonrası yayıncı kuruluş beIN SPORTS'a ateş püskürdüler.
GÜNDEM 11.01.2021, 19:13
Süper Lig'de 18. hafta mücadelesinde; BB Erzurumspor deplasmanından 3-0'lık galibiyetle ayrılan Fenerbahçe, lider Beşiktaş'ı yakaladı ve zirvenin ortağı oldu. Karşılaşmanın ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunan Fenerbahçeli futbolcular tek ses olup adeta beIN SPORTS'a ateş püskürdü.
Sarı-lacivertlileri maçta 1-0 öne geçiren golü kaydeden Mert Hakan Yandaş, "Maça dair bir şey söylemeyeceğim. Buraya da mecburiyetten geldim. Kurallar gereği... Sezon başından bu yana; yayıncı kuruluşun üzerimize yaptığı algılar, saha içi tekrarları vs. her şeyi; onlar belirliyor. Ancak sonuçları; çok şukür ki mücadelemizle biz belirliyoruz.
Bu galibiyetimizi; taraftarımıza armağan ediyorum. Daha önce de dediğim gibi hiçbir algıya kapılmasınlar, bu takımın arkasında olsunlar. Sizleri; beIN SPORTS Ailesi'ni planlarınızla baş başa bırakıyorum" ifadelerini kullandı.
Gösterdiği performansla defans hattının değişmezi olan Sadık Çiftpınar'ın hedefinde de yayıncı kuruluş vardı. Mert Hakan'da aldığı bayrağı devam ettiren başarılı savunmacı, "Çok fazla konuşacak bir şey yok...
Maça diar bir şey söylemeyeceğim. Fenerbahçe'nin ne kadar büyük bir camia olduğunu, üzerine hiçbir zaman algı ve oyunlar oynanamayacağını, biz çok iyi biliyoruz.
Herkesin de bunu bilmesini istiyoruz. Biz yolumuza devam edeceğiz. Bildiğimiz yolda iyi niyetli bir şekilde mücadelemizi vereceğiz. Kim ne yaparsa yapsın bizi yolumuzdan alıkoyamayacak. beIN SPORTS'u da kötü kalbiyle baş başa bırakıyoruz" diye konuştu.
Sarı-lacivertlileri maçta 1-0 öne geçiren golü kaydeden Mert Hakan Yandaş, "Maça dair bir şey söylemeyeceğim. Buraya da mecburiyetten geldim. Kurallar gereği... Sezon başından bu yana; yayıncı kuruluşun üzerimize yaptığı algılar, saha içi tekrarları vs. her şeyi; onlar belirliyor. Ancak sonuçları; çok şukür ki mücadelemizle biz belirliyoruz.
Bu galibiyetimizi; taraftarımıza armağan ediyorum. Daha önce de dediğim gibi hiçbir algıya kapılmasınlar, bu takımın arkasında olsunlar. Sizleri; beIN SPORTS Ailesi'ni planlarınızla baş başa bırakıyorum" ifadelerini kullandı.
Gösterdiği performansla defans hattının değişmezi olan Sadık Çiftpınar'ın hedefinde de yayıncı kuruluş vardı. Mert Hakan'da aldığı bayrağı devam ettiren başarılı savunmacı, "Çok fazla konuşacak bir şey yok...
Maça diar bir şey söylemeyeceğim. Fenerbahçe'nin ne kadar büyük bir camia olduğunu, üzerine hiçbir zaman algı ve oyunlar oynanamayacağını, biz çok iyi biliyoruz.
Herkesin de bunu bilmesini istiyoruz. Biz yolumuza devam edeceğiz. Bildiğimiz yolda iyi niyetli bir şekilde mücadelemizi vereceğiz. Kim ne yaparsa yapsın bizi yolumuzdan alıkoyamayacak. beIN SPORTS'u da kötü kalbiyle baş başa bırakıyoruz" diye konuştu.
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