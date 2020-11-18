Mert Günok'tan A Milli takım açklaması
A Milli Takımımızın kalesini koruyan deneyimli file bekçisi Mert Günok, "Grup liderliği için elimizden geleni yapacağız" dedi.
GÜNDEM 18.11.2020, 20:50
Başarılı file bekçisi Mert Günok, UEFA Uluslar B Ligi 3'üncü Grup'ta Macaristan ile deplasmanda oynayacakları maçı kazanarak grup lideri olma şansına sahip olduklarını ve bunu kullanmak istediklerini söyledi.
Mert Günok, Macaristan'ın yayıncı kuruluşuna açıklamalarda bulundu. Günok, Türkiye'nin ilk maçta sahasında Macaristan'a yenilmesinin hatırlatılması üzerine, "O karşılaşmayı pandemi dönemi içerisinde geçtiğimiz sezonun yeni sezonla karıştığı, takımların düzgün bir hazırlık dönemi geçiremediği ve dolayısıyla liglerin de başlamadığı bir zamanda oynamıştık. Bu kez durum farklı. Macaristan müsabakasını kazandığımız takdirde grupta lider olup bir üst lige çıkma şansımız var ve biz galibiyet için elimizden geleni yapacağız." ifadesini kullandı.
Mert Günok, Macaristan'ın yayıncı kuruluşuna açıklamalarda bulundu. Günok, Türkiye'nin ilk maçta sahasında Macaristan'a yenilmesinin hatırlatılması üzerine, "O karşılaşmayı pandemi dönemi içerisinde geçtiğimiz sezonun yeni sezonla karıştığı, takımların düzgün bir hazırlık dönemi geçiremediği ve dolayısıyla liglerin de başlamadığı bir zamanda oynamıştık. Bu kez durum farklı. Macaristan müsabakasını kazandığımız takdirde grupta lider olup bir üst lige çıkma şansımız var ve biz galibiyet için elimizden geleni yapacağız." ifadesini kullandı.
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