Mersin'de sağlıkçılara gönderilen aşılar ortadan kayboldu

Mersin'deki Toros Devlet Hastanesi'nde aşı skandalı, yaklaşık bir hafta önce ortaya çıktı. Ankara'dan bir süre önce sağlık çalışanları için Toros Devlet Hastanesi'ne gönderilen Kovid-19'un ilk dozu görev yapan personele yetmeyince sayım yapıldı.

Yapılan sayımda, aşı vurulan tüm personelin barkot incelemesinin tamamlanmasından sonra 24 doz Kovid-19 aşısının izine rastlanılmadı.

Kayıp aşılarla ile ilgili Mersin Sağlık Müdürlüğü'nce soruşturma açıldığı öğrenildi. Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, yapılan araştırma sonucunda 24 doz Kovid-19 aşısın kayıp olduğunun belirlendiğini, bu nedenle de soruşturma açıldığını ifade etti.

