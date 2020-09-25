Merkez bu ne!

Merkez Bankası, “artırmayacak” beklentisine rağmen politika faizinde artışa gitti. Merkez, Eylül ayı Para Politikası Kurulu toplantısının ardından politika faizini 200 baz puan artırarak yüzde 8,25’ten yüzde 10,25’e yükseltti. Bir önceki Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya, faizleri indirmediği gerekçesiyle geçtiğimiz yıl Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle görevden alınmıştı.

Para Politikası Kurulu toplantı duyurusunda, güçlü kredi ivmesiyle ekonomide sağlanan hızlı toparlanma ve finansal piyasalarda yaşanan gelişmeler neticesinde enflasyonun öngörülenden daha yüksek bir seyir izlediği belirtilerek, şunlar kaydedildi: “Enflasyon beklentilerinin kontrol altına alınması ve enflasyon görünümüne yönelik risklerin sınırlanması amacıyla Ağustos ayından itibaren atılan sıkılaştırma adımlarının güçlendirilmesi gerektiği değerlendirilmiştir. Bu doğrultuda Kurul, dezenflasyon sürecini yeniden tesis etmek ve fiyat istikrarını desteklemek amacıyla politika faizinin 200 baz puan yükseltilmesine karar vermiştir.”

Merkez Bankası, “artırmayacak” beklentiye rağmen politika faizinde artışa gitti. Merkez, Eylül ayı Para Politikası Kurulu toplantısının ardından politika faizini 200 baz puan artırarak yüzde 8,25’ten yüzde 10,25’e yükseltti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), Eylül ayı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısını gerçekleştirdi. TCMB tarafından yapılan duyuruda, Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal başkanlığında toplanan PPK’nın, politika faizinin yüzde 8,25’ten yüzde 10,25’e yükseltilmesine karar verdiği bildirildi.

AA Finans’ın 27 ekonomistin katılımıyla gerçekleştirdiği ankete göre de, 23 ekonomist politika faizinde değişiklik beklemezken, 4 ekonomist faizlerin artırılacağı öngörüsünde bulunmuştu. Faiz artışı bekleyen ekonomistlerin beklentileri 50 baz puan ila 150 baz puan arasındaydı.

Merkez Bankası’nın faiz artışının ardından ilk tepki olarak 7,70’den 7,55’e kadar gerileyen dolar, daha sonra 7,62 seviyelerinde dengelendi. Avro da 8,99 liradan 8,80’e kadar çekildikten sonra 8,88’e geldi.

Para Politikası Kurulu toplantı duyurusunda, güçlü kredi ivmesiyle ekonomide sağlanan hızlı toparlanma ve finansal piyasalarda yaşanan gelişmeler neticesinde enflasyonun öngörülenden daha yüksek bir seyir izlediği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

“Enflasyon beklentilerinin kontrol altına alınması ve enflasyon görünümüne yönelik risklerin sınırlanması amacıyla Ağustos ayından itibaren atılan sıkılaştırma adımlarının güçlendirilmesi gerektiği değerlendirilmiştir. Bu doğrultuda Kurul, dezenflasyon sürecini yeniden tesis etmek ve fiyat istikrarını desteklemek amacıyla politika faizinin 200 baz puan yükseltilmesine karar vermiştir. Kurul, enflasyondaki düşüş sürecinin devamlılığının; ülke risk priminin gerilemesi, uzun vadeli faizlerin aşağı gelmesi ve ekonomideki toparlanmanın güç kazanması açısından büyük önem taşıdığını değerlendirmektedir.”

Bu arada, TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri de yayımlandı. Buna göre, 18 Eylül’de Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 2 milyar 122 milyon dolar azalışla 43 milyar 159 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri, 11 Eylül’de 45 milyar 281 milyon dolar seviyesindeydi. Söz konusu dönemde altın rezervleri, 253 milyon dolar artışla 42 milyar 908 milyon dolardan 43 milyar 161 milyon dolara çıktı. Böylece Merkez Bankası’nın toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 1 milyar 869 milyon dolar azalarak 88 milyar 189 milyon dolardan 86 milyar 320 milyon dolara düştü.

