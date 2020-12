Merkez Bankası’nın kararını yorumladı! Şok dolar kuru geliyor dedi

Piyasa Uzmanı Selçuk Geçer, Merkez Bankası’nın almış olduğu kararları değerlendirerek, dolar kuru üzerindeki etkisi için “Merkez Bankası’nın kararlarına rağmen dolar kurunda şok dalga etkisi devam edecek. Önümüzdeki bir iki hafta ve Ocak ayının ilk 2 haftası dolar kurunda yükseliş hızı artacak. Bunda da CAATSA yaptırımları etkili olacak.” dedi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal, "2021 Yılında Para ve Kur Politikası" tanıtım toplantısında sunum yaptı. Ağbal, döviz tarafında dalgalı kurun devam edeceğini ve enflasyonu düşürmek için çalışmaların süreceğini açıkladı. Konuşmasında şeffaflık vurgusu yapan Ağbal, kurların yönünü belirleme amaçlı döviz alım ve satımı yapmayacağını belirtirken, rezerv biriktirmeye yönelik araçların da uygun bir şekilde kullanılacağını söyledi.

Merkez Bankası’nın almış olduğu kararlara ilişkin Piyasa Uzmanı Selçuk Geçer, çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Geçer, “ Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ve Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal’ın açıklaması piyasaları yakından ilgilendiriyor. Özellikle bu açıklamalar döviz cephesini ilgilendiriyor. Bu açıklamalar piyasaları nasıl etkiler? Naci Ağbal’ın bugün yaptığı açıklamada birçok önemli başlık vardı.

24 Aralık'ta bir faiz artırımı olur mu olmaz mı? ‘Enflasyonu düşürmek de kararlıyız’ dedi Merkez Bankası başkanı Naci Ağbal. Peki, Merkez Bankası enflasyon nasıl düşürülecek? Eksi 50 milyar dolarlık bir rezervi var. Merkez Bankası'nın artık yapabileceği tek şey faizleri arttırmak ya da vatandaşı ikna etmek. Vatandaşın elindeki dolar kuru bozmasını sağlayabilmek.

Bununla ilgili sinyallerde veriyor Merkez Bankası başkanı Naci Ağbal. Vatandaşın önümüzdeki dönemde düşen enflasyona bağlı olarak elindeki dövizi bozup Türk lirasına döneceğini söylüyor. Olur mu, bu koşullar içerisinde pek de mümkün değil. Ancak devülasyonist bir etki görürüz kur inanılmaz derecede hızlı bir şekilde yükselir. Sonrasında da vatandaş artık kurun yükselmeyeceğini, yüksek faiz ortamının daha avantajlı olacağını düşünür. Evet, o zaman elindeki kurdan vazgeçer, dolardaki eurodaki sterlindeki pozisyonunu bozar, Türk lirasına dönüş yapar.

Sadece faizi arttırarak, yani döviz yükselmeyecek bundan sonra imajı vererek vatandaşın dövize göndermesini engellemek mümkün değil.” diye konuştu.

Vatandaşların yapılan faiz artırımına rağmen döviz almaya devam ettiğine dikkat çeken Selçuk Geçer, “475 baz puanlık bir faiz artırımı olmasına rağmen yine de vatandaşlar hızlı bir şekilde döviz almaya devam ettiler. Döviz mevduatları 231 milyar doları aştı, 235 milyar dolara gidiyor. Bir de CAATSA yaptırımları var. “ ifadesini kullandı.

Merkez Bankası’nın dolar kurundaki yükselişe izin vereceğini öne süren Selçuk Geçer, “Kırılganlıklar daha da arttı, cari açık arttı. Kısa vadeli dış borç kapıya dayandı. Vatandaş herşeyin fakında, her an herşey olabilir, o aman biz dövize yönelmeye ve kendimizi korumaya devam edelim. Bence, Merkez Bankası başkanı Naci Ağbal ve ekonomi yönetimi de görüyor. Bir an önce dövizin hızlı bir şekilde yükselmesine izin verecekler başka bir çareleri yok. “ dedi.

Merkez Bankası’nın faiz artırımına gitmesi durumunda piyasalar ciddi sıkıntılar olabileceğini ifade eden Geçer, “Eğer ki vatandaşın elindeki dövizin bozulmasını istiyorlarsa yüksek faiz ortamına geçilecek. Bozulan dövizlerle hem Merkez Bankası rezervleri toparlanacak hem de vatandaşın Türk lirasında bir süre kalması sağlanacak diye düşünüyorum.

Faiz artırırsalar piyasayı kilitleyecekler. Piyasayı kilitlenirse ekonomik ve finansal kriz ciddi sıkıntılara neden olacaktır.” giye konuştu.

Selçuk Geçer, konuşmasına şu şekilde devam etti;

“Enflasyonu feda edecekler, tüm bu söylemlere rağmen.. Kur şokuna izin verecekler, Kısa vadeli enflasyonu göze alacaklar. ‘Enflasyonu düşürmekte kararlıyız’ cümlesinin bir karşılığı yok.

‘Hızlı parasal genişlemenin etkileri 4 çeyrekte görüldü’ diyor. Bir madde ile tamamen çelişiyor. Bu bir yandan enflasyonu düşürmek için faiz artıracaksınız öbür taraftan piyasaya canlandırmaya çalışacaksınız. İkisinin bir arada olma ihtimali neredeyse mümkün değil.

Dördüncü çeyrekte bir canlanma oldu mu? sorusuna cevap; Hayır dördüncü çeyrekte bir canlanma olmadı. Bunu işsizlik rakamlarından görüyoruz. ‘Üretici fiyatları tüketici fiyatlarının üzerindeki maliye baskısını arttırıyor’ diyor. Tüketici fiyatları ile yani TÜFE-ÜFE arasındaki makasa baktığınız zaman 9 puanlık bir farkın oluştuğunu görüyorsunuz. Üreticinin maliyetleri şu anda tüketim fiyatlarına göre tam 9 puan daha yukarıda. Önümüzdeki ay tüketici fiyatlarına yansıyacak. Merkez Bankası başkanı tarafından görülüyor ve ifade ediliyor. Önümüzdeki ay 17-18-19’luk bir enflasyon ortamına girmiş olabiliriz.

Bu koşullar içerisinde negatif faiz ortamından kurtulmak istiyorsanız, kurun hareketlerini kısıtlamak istiyorsanız, mutlaka bir faiz artırımı gerçekleştirmek zorundasınız. Bu kez de piyasayı, reel sektörü tamamen feda etmek zorunda kalıyorsunuz. Banka batıklarını atmasını sağlıyorsunuz. Bu büyük bir finansal krizi beraberinde getiriyor. Bunlar tehlikeli ifadeler ve hepsini bir arada yapmak imkansız.

Sayın Naci Ağbal diyor ki; gerekirse parasal duruşumuzu daha da sıkılaştıracağız. Çok açık ve net bir şekilde biz gerekirse bu sıkılaştırmaya devam edeceğiz, ama gerekmezse piyasadaki sıkıntılar büyürse; o zaman bu parasal sıkılaştırmaya da durduracağız, sonlandıracağız ya da yavaşlatacak anlamına gelen bir cümle kuruyor.

24 Aralık'ta bir faiz artırımı gelmeyebilir, bir faiz artırımı gelse bile çok sembolik bir faiz artırımı olabilir. 100-150 baz puanlık bir faiz artırımı olabilir. Bu dövizin durmasını sağlamayacaktır, yine kur üzerinde çok ciddi bir yükseliş baskısı sağlayacaktır. Kur, 24 Aralık'tan sonra hedeflerinde üzerinde ataklar yapmaya başlayacaktır.

Merkez Bankası'nın ana politika haftalık repo olacak. Politika faizinin de bu koşullar içerisinde öyle çok sert bir şekilde artırılması mümkün değil.

Çünkü bunlar hem mevduat hem de kredi faizlerine olumsuz yönde yansıyor. Fonlama ihtiyacı geçen yıla göre hızlı bir artış gösterdi. Yani, siz sistemin paraya ihtiyacı var. Fonlamak zorundayız anlamamız için de faizleri çok da yukarıda tutmamamız gerekiyor ifadesini kullanıyor satır arasında.

Aslında bu ihtiyaç bitmedi, aksine arttı. Şirketler çalışamıyorlar, kendilerini kredilerle döndürmeye çalışıyorlar. Merkez Bankası bankaları fonlamazsa bankalarda piyasaları fonlayamaz , piyasa fonlanmadığı an itibarıyla çok ciddi çöküşler gelecek satır arası sinyali veriyor.

‘Bankalara sağlanan swap imkanı kademeli olarak azaltılabilir’ diyor. Çünkü bankalarında dövize çok ciddi oranda ihtiyacı var ve dövizlerin talep etmiyor başlayacaklar. Aslında bunun ön hazırlığını yapıyor. Merkez Bankası’nın rezervlerinin eksi ortama girdiği somut bir şekilde görüldüğü an itibarıyla dövizdeki kırılganlık daha da artacak.

‘Aşırı dalgalanma halinde kur piyasasına alış ya da su satış ürün de müdahale edilebilir’ diyor ama belki alış yönünde müdahale edersiniz TL basarak, satış yönünde nasıl müdahale edeceksiniz sorusunu da beraberinde getiriyor . Çünkü ne Merkez Bankası’nda ne hazine de, kamu bankalarında da kalmadığı için satış yönlü bir müdahalenin olmayacağı kesin. Sadece faiz artarak müdahale olabilir. Çok ciddi hareketler, dalgalanmalar olmadığı sürece biz piyasaya müdahale etmeyeceğiz diyor.

Naci Ağbal, çok ama çok önemli bir cümle kullanıyor. Bir anlamda da kurun doların euronun sterlinin hızlı bir şekilde yukarıya doğru ataklar yapacağını adeta itiraf ediyor.

‘Kur rejimi değişmeyecek’ diyor Naci Ağbal. Sosyal medyada özellikle çok fazla konuşulan konulardan birisiydi kur rejimi. Değişecek mi, sabit kur sisteminde geçilebilir mi? gibi söylentiler vardı. Hayır, kur rejimi değiştirmeyi düşünmüyoruz ve dalgalı kura devam edeceğiz diyor.

Döviz swapları konusunda şeffaflık artacak. ‘Döviz rezervi biriktirmeye dair planlarımızı açıklayacağız’ diyor. Demek bu konu ile ilgili çalışmalar var. Çünkü Merkez Bankası rezervleri zaten sıfırı tüketmiş durumda. Buradaki en kritik mesele; ‘ters dolarizasyon bekliyoruz’ diyor . Yani ‘vatandaşın dövizini bozmasını bekliyoruz’ diyor. ‘Doğru politikalarla yurtdışı yerleşiklerin Türkiye ilgisini arttıracağız, enflasyon geriledikçe vatandaşlar tasarruflarını Türk Lirası varlıklarına yatıracaklar, kurdan vazgeçecekler’ diyor.

Nasıl yapacaklar? Faizi yükselttiğinizde mi yani sabit tuttuğunuzda kur düşecek endişesinden dolayı, vatandaş kurdan çıkacakmış zararına. Hayır, çıkmayacak.

Naci Ağbal’da bunu görüyor ve satır arasında bunun cevabını veriyor. ‘Döviz kuru seviyesi piyasada belirleniyor kur hedefimiz yok’ diyor. Yani dolar kurunda ciddi şoklar, kırılganlıklar yaşanabileceğini itiraf ediyor.

Siz söyle yorumlayabilirsiniz; Enflasyon odaklı bir Merkez Bankası politikası olacak. Bu nedenle faizler yükseltecek kur baskılanmaya devam edilecek.

Ya da tam tersine kuru baskılamaktan vazgeçeceğiz. Merkez Bankası, rezervleri sıfırı tüketti. Hatta negatif ortama geçti. Onun için vatandaşı ve yabancıları bir şekilde ikna etmek zorundayız. Faiz yükseltme politikasından vazgeçeceğiz, kuru baskılama politikasından vazgeçeceğiz. Bundan sonraki süreçte kur nereye giderse gitsin izin vereceğiz. Bunun için bahaneler bulacağız; Aynı 2018 Ağustos ayında olduğu gibi bir kur kılmasına izin vereceğiz. Sonrasında da kuru yükseldiğinde de ama şok etkisi ile yükseldiğinde de; faizleri agresif hiçbir şekilde yükseltip piyasadaki dövizi çekeceğiz.

Merkez Bankası rezervleri bu şekilde dolduracağız sonucunu çıkartabilirsiniz. Bana göre iki senaryo çok daha akıllıca. Faizi yukarı çekerek doları bu seviyelerde tutarak Merkez Bankası’nın rezervleri doldurulması mümkün değil. Aksine her geçen gün Merkez Bankası rezervleri biraz daha boşalacaktır.

Amerika baskı yaptığında yaptırımlarla; kur şoklandığında, kur 15-16-17 lira seviyelerine gittiği zaman taviz verilmemeli. Egemenlik haklarına müdahaledir ve bu egemenlik haklarından taviz verilmemesi gerekiyor. Sayın Erdoğan’ın açıklamalar reste rest şeklindedir.

Sayın Erdoğan bu işi tırmandıracak. CAATSA yaptırımları sertleşerek karşımıza çıkacak. Finansal yaptırımlar, özellikle swift kanallarının tıkanması, Türkiye'nin tedarik zincirinden çıkartılması gibi pek çok önemli yaptırım uygulanacak.

Şu anda döviz anlamında büyük ve sıkışıklık içerisindeyiz. Ekonomik sıkıntıları olan Türkiye'de önümüzdeki günlerde arka arkaya kur şokları olacak. İran’da olduğu gibi; birkaç defa devülasyon oldu, hem de bu CAATSA yaptırımları yüzünden. Yaptırımlar yüzünden İran ne elindeki malı çıkartabildin ne de çıkartabildiği malların parasını alabildi.

Halk Bankası davası da aslında bu yaptırımlar kaynaklı. Türkiye'nin İran'la farklı ilişkiler içerisine girmesi nedeniyle Halk Bankası davası yürütülüyor.”

Selçuk Geçer, dolar kurunun piyasadaki hareketliliğini de değerlendirdi. Geçer, “Dolar 7,81 7,74’ kadar düştü sonra tekrar yükseldi. Dolar kendisini 7,80’nin üzerine çıktı. Çünkü, Merkez Bankası'nın ifadeleri sonradan doğru yorumlanabildi. Merkez Bankası'na bir faiz artırımına gitmeyebileceği sonucu çıkartıldı. Euro 9, 53 seviyesinde. Faiz de 14,69 da sabit durmaya devam ediyor.

Bugünün en kritik rakamlarından birisi altın onsuydu; 1857 seviyesine kadar gelmiş durumda. 1860'larda zorlandı bu seviyeler kırıldığı zaman 1900'lerin e atacak yenisini ve tekrar 1960 seviyelerini zorlamaya başlayacak.

Önümüzdeki bir iki hafta ve Ocak ayının ilk 2 haftası dolar kurunda yükseliş hızı artacak. Bunda da CAATSA yaptırımları etkili olacak.” ifadesini kullandı.