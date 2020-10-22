Merkez Bankası'nın kararı sonrası altın fiyatları - dolar rekor kırdı
Merkez Bankası almış olduğu sürpriz karar sonrası altın ve dolar rekor kırdı. Dolar 18 kuruş birden yükselirken gram altın fiyatları tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı.
GÜNDEM 22.10.2020, 20:09
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Merkez Bankası'nın politika faizini beklentinin aksine sabit bırakmasıyla dolar 7,98 ile, gram altın ise 491 lira ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.
Merakla beklenen faiz kararını açıkladı. Merkez'in beklentilerin aksine politika faizini yüzde 10,25'te sabit bırakılmasının ardından, yükselişe geçen altın ve dolar rekor kırdı.
Merkez Bankasının faizi sabit tutma kararı sonrası dolar 18 kuruş birden yükseldi ve 7,98 ile rekor kırdı. Akşam saatlerinde ise dolar kuru 7,93 seviyesinden kapadı.
Dolarla birlikte altın fiyatlarında yükseliş söz konusu oldu. Merkez'in kararını açıklamasından önce 481 lira seviyesinde bulunan gram altın, kararla birlikte 10 lira birden yükseldi.
Gram altın fiyatları, 491 lira tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Gram altın, 484 liradan kapanış yaptı...
Öte yandan ekonomistler, Merkez Bankası'nın faiz artış beklentisi 100 ile 200 baz puan arasında yer alıyordu.
Merakla beklenen faiz kararını açıkladı. Merkez'in beklentilerin aksine politika faizini yüzde 10,25'te sabit bırakılmasının ardından, yükselişe geçen altın ve dolar rekor kırdı.
Merkez Bankasının faizi sabit tutma kararı sonrası dolar 18 kuruş birden yükseldi ve 7,98 ile rekor kırdı. Akşam saatlerinde ise dolar kuru 7,93 seviyesinden kapadı.
Dolarla birlikte altın fiyatlarında yükseliş söz konusu oldu. Merkez'in kararını açıklamasından önce 481 lira seviyesinde bulunan gram altın, kararla birlikte 10 lira birden yükseldi.
Gram altın fiyatları, 491 lira tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Gram altın, 484 liradan kapanış yaptı...
Öte yandan ekonomistler, Merkez Bankası'nın faiz artış beklentisi 100 ile 200 baz puan arasında yer alıyordu.
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