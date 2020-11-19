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Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası altın fiyatları kaç lira oldu?
Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası altın fiyatları kaç lira oldu? Faiz kararı altını etkiler mi? Çeyrek altın kaç lira oldu? İşte güncel altın fiyatları...
GÜNDEM 19.11.2020, 14:30
Merkez Bankası1 hafta vadeli repo ihale faiz oranı 475 baz puan artırıldı. faiz kararı sonrası altın fiyatları düşüşe devam etti. Geçtiğimiz hafta hükümetin ekonomi yönetiminde yaptığı değişiklik sonrası düşüşe geçen altın fiyatları Merkez Bankası'nın faiz artışı kararından sonra düşüşe geçti. Gram altın 450 liradan satılırken, Çeyrek altın 740 liradan işlem gördü. Dolar kuru ise 7 lira 52 kuruşa düştü. Uzmanlar faizin etkisiyle düşüşün biraz daha sürebileceğini iddia ediyor.
19 Kasım 2020 Tarihli PPK Kararı: 1 hafta vadeli repo ihale faiz oranı 475 baz puan artırıldı. Tüm fonlamanın temel politika aracı olan bir hafta vadeli repo faiz oranı üzerinden yapılmasına karar verildi. pic. twitter.com/Pgxk7m0Su0
GRAM ALTIN 456 LİRA
ÇEYREK ALTIN 754 LİRA
CUMHURİYET ALTINI 3 BİN 72 LİRA
22 AYAR BİLEZİK FİYATI 417 LİRA
14 AYAR ALTIN 267 LİRA
ALTIN FİYATLARI FAİZDEN SONRA DÜŞER Mİ?
Uzmanlar Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası altın ve dolarda düşüşün süreceğini öngörürken yatırımcılara temkinli olma konusunda uyarıyor.
19 Kasım 2020 Tarihli PPK Kararı: 1 hafta vadeli repo ihale faiz oranı 475 baz puan artırıldı. Tüm fonlamanın temel politika aracı olan bir hafta vadeli repo faiz oranı üzerinden yapılmasına karar verildi. pic. twitter.com/Pgxk7m0Su0 — Merkez Bankası (@Merkez_Bankasi) November 19, 2020
19 Kasım 2020 Tarihli PPK Kararı: 1 hafta vadeli repo ihale faiz oranı 475 baz puan artırıldı. Tüm fonlamanın temel politika aracı olan bir hafta vadeli repo faiz oranı üzerinden yapılmasına karar verildi. pic. twitter.com/Pgxk7m0Su0
GRAM ALTIN 456 LİRA
ÇEYREK ALTIN 754 LİRA
CUMHURİYET ALTINI 3 BİN 72 LİRA
22 AYAR BİLEZİK FİYATI 417 LİRA
14 AYAR ALTIN 267 LİRA
ALTIN FİYATLARI FAİZDEN SONRA DÜŞER Mİ?
Uzmanlar Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası altın ve dolarda düşüşün süreceğini öngörürken yatırımcılara temkinli olma konusunda uyarıyor.
19 Kasım 2020 Tarihli PPK Kararı: 1 hafta vadeli repo ihale faiz oranı 475 baz puan artırıldı. Tüm fonlamanın temel politika aracı olan bir hafta vadeli repo faiz oranı üzerinden yapılmasına karar verildi. pic. twitter.com/Pgxk7m0Su0 — Merkez Bankası (@Merkez_Bankasi) November 19, 2020
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